尖叫！日本「超萌貓咪起司蛋糕」超商買得到了　還送貓貓保冷袋

▲今年4月登台的貓咪起司蛋糕超可愛。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

貓奴超開心！以Q萌貓咪造型在日本掀起打卡潮的起司蛋糕專賣「NEKO NEKO CHEESECAKE」，今年4月首度登台，帶來2款經典蛋糕再搭配超療癒貓咪外盒，引發一股「貓咪炫風」，累積超高人氣。而現在這可愛的貓貓起司蛋糕超商就能買到了，且還送專屬保冷袋，明（16）日起限量開團。

▲貓貓起司蛋糕每一口都能吃到起司奶香。



▲購買3盒經典組合還送保冷袋。

NEKO NEKO CHEESECAKE的「經典貓貓起司蛋糕」選用進口澳洲乳酪製成，每一口都能吃到起司奶香，口感鬆軟，且搭配小巧貓咪臉蛋可愛爆表，讓人捨不得吃，而這一顆顆可愛的貓咪蛋糕現在在全家的「全+1行動購」就可以買到，每盒4入販售。

除了可以購買單盒外，也提供3盒共12入經典組合，還加送貓貓保冷袋，且搭配6款不同品種的喵星人包裝盒，有蘇格蘭折耳貓、暹羅貓、喜馬拉雅貓、日本三色貓、波斯貓、俄羅斯藍貓等造型，萌力滿分，明（16）日上午10時起限量開賣。

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