限時3天！超商指定商品「第3件0元」　54元爽喝檸檬氣泡咖啡

▲原價80元的西西里風檸檬氣泡咖啡現在只要54元就能喝到。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

咖啡控的小確幸又來了！7-11祭出限時3天「第3件0元」優惠，其中夏天一定要喝的西西里風檸檬氣泡咖啡，原價80元現在搭配優惠每杯只要54元，另外，即日起至7/18，消費金額滿150元，結帳使用5大支付工具，即可再打88折。全家則是推出最新限量聯名雪糕，即日起正式開吃，8/10前還享指定冰品任選第2件6折優惠。

7-11全店自7/19～21止，針對指定咖啡、飲品祭出「第3件0元」限時優惠，包括西西里風檸檬氣泡咖啡、大杯冰燕麥拿鐵、Cheers EX強氣泡水等，另外還有Sweetory葡萄QQ巧克力球、韓國熊津米漿冰等指定商品買1送1優惠，單筆結帳每滿150元還可折抵1張全民振興25元優惠券。

▲即日起至7/18，消費滿150元使用5大支付工具結帳可再享88折。



就算沒出門，民眾在家也可以搶到優惠，7-11即日起於foodomo APP推出外送、自取雙重專屬優惠，像是CITY PRIMA精品美式選外送享第2杯半價、選自取享買1送1，統一、光泉、Oatly 3大知名品牌指定家庭號鮮乳、豆漿品項外送最低8折，哈根達斯品脫系列指定口味自取第2件5折。

另外，即日起至7/18，只要至7-11使用5大支付工具結帳（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通），消費滿150元可再打88折（部份商品95折）。

全家則是推出一系列最新冰品，絕對要搶吃手搖飲系列冰棒，首推東區手搖飲品牌SOMA的「原味茶歐蕾雪糕」，大口咬下有著濃郁奶香、淡淡茶香，還搭配白玉珍珠增添口感，絕對要嚐鮮，全台限量5萬支；另一款是COMEBUY的「百香搖果樂雪糕」，酸甜百香果做成冰棒後，加進經典黑糖珍珠、椰果配料，層次豐富又清涼消暑，同樣只有5萬支。

▲SOMA推原味茶歐蕾雪糕吃得到白玉珍珠。（圖／全家提供，下同）

同步還有摩摩喳喳雪糕、哈零食留心奶皇雪糕，2款限量販售，以及Magnum經典巧克力雪糕、Magnum紅寶石巧克力雪糕等共4款新冰，把握機會來搶吃一波， 即日起至8/10止還可享指定冰品任選第2件6折優惠。

▲夏季必喝百香搖果樂手搖杯變身清涼雪糕。