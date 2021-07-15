百香搖果樂、原味茶歐蕾變身雪糕！超商新冰一次看　還享第2件6折

▲夏季必喝百香搖果樂手搖杯變身清涼雪糕。

記者蕭筠／台北報導

夏天就是忍不住要嗑冰！超商最新聯名新冰品又來了，這次可是有經典手搖杯變身冰棒、雪糕的罪惡選擇，像是東區SOMA就推「原味茶歐蕾雪糕」，每口都吃得到白玉珍珠，還有COMEBUY的招牌百香搖果樂直接變成雪糕，配料同樣放了黑糖珍珠、椰果，全台限量各5萬支，即日起正式開吃，至8月10日前還享指定冰品任選第2件6折優惠。

▲SOMA推原味茶歐蕾雪糕吃得到白玉珍珠。

全家最新冰品報到，絕對要搶吃手搖飲系列冰棒，首推東區手搖飲品牌SOMA的「原味茶歐蕾雪糕」，大口咬下有著濃郁奶香、淡淡茶香，還搭配白玉珍珠增添口感，絕對要嚐鮮，全台限量5萬支；另一款是COMEBUY的「百香搖果樂雪糕」，酸甜百香果做成冰棒後，加進經典黑糖珍珠、椰果配料，層次豐富又清涼消暑，同樣只有5萬支。

▲哈零食留心奶皇雪糕外層充滿著奶香搭配鹹甜奶皇醬罪惡爆表。

另，同步還有摩摩喳喳雪糕、哈零食留心奶皇雪糕，2款限量販售，以及Magnum經典巧克力雪糕、Magnum紅寶石巧克力雪糕等共4款新冰，把握機會來搶吃一波， 即日起至8月10日止還可享指定冰品任選第2件6折優惠。

▲▼7-11近日也有最新推薦冰品。（圖／業者提供）



另，7-11近日也有最新聯名冰品，像是烏梅控一定要吃「KIKI餐廳烏梅汁棒棒冰」，還原KIKI餐廳最夯的烏梅汁口味，口感酸甜帶有煙燻味，還有「小美Ｘ黑丸3Q仙草雪糕」，每一口都能吃到Q彈仙草、地瓜圓及紅豆，料多又實在，通通不能放過。

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