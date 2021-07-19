　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南移民署專勤隊落實防疫　鼓勵外來人口安心採檢

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊結合海巡署將軍漁港安檢所及台南地區農、漁會等單位，利用多國語言向外籍人士及漁工朋友宣導防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊結合海巡署將軍漁港安檢所及台南地區農、漁會等單位，利用多國語言向外籍人士及漁工朋友宣導防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國疫情警戒第三級持續延長至7月26日，移民署南區事務大隊台南市專勤隊結合海巡署將軍漁港安檢所及台南地區農、漁會等單位，利用多國語言向外籍人士及漁工朋友防疫宣導，推廣勞動部「LINE@移點通」多語即時推播服務，並鼓勵外來人口安心接受篩檢。

移民署推動「外來人口安心採檢防疫專案」，至中央流行疫情指揮中心解除第三級疫情警戒日為止，以「不收費、不通報、不查處」為原則，不論是合法、失聯移工或逾期者，若出現疑似染疫症狀，鼓勵儘快出面接受採檢，該期間不會因接受篩檢、治療而被治安機關查處。

目前台南正值芒果及酪梨等農產品盛產期，採收人力需求大增，台南市專勤隊與在地農會結合防疫宣導，提醒農民朋友勿聘僱來路不明外籍人士，避免違法遭罰，如合法聘僱移工或發現外籍人士疑似染疫症狀，應儘速主動出面接受採檢，一同防堵疫情。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊結合海巡署將軍漁港安檢所及台南地區農、漁會等單位，利用多國語言向外籍人士及漁工朋友宣導防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊與海巡署將軍漁港安檢所及漁會等單位聯合共同前往北門區將軍漁港等地區，加強對外籍漁工、船主防疫宣導，除促請船主於疫情期間加強漁工管理及防疫作為外，也透過通譯人員向外籍漁工們宣導防疫觀念，特別是疫情期間避免訪友，若是外地朋友來訪也應拒絕，否則被舉發違規群聚，依傳染病防治法可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊結合海巡署將軍漁港安檢所及台南地區農、漁會等單位，利用多國語言向外籍人士及漁工朋友宣導防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊隊長李建雄呼籲，請市民及外籍朋友們外出要戴好口罩、保持社交距離、維持清潔消毒、避免群聚及跨區移動，注意自身健康狀況，如有疑似染疫症狀，應儘速就醫及治療。外來人口若有防疫問題，歡迎撥打防疫專線1922或台南市專勤隊電話06-5813019諮詢。

「VORNADO沃拿多7吋循環扇」

 

ET快訊
快看電費單！6月不收夏季電價　台電竟意外「偷」收
不打不會那麼快死！高雄男打莫德納猝死　妻曝：老公允杯要剖解
快訊／義享天地閉店清消1天！高市府曝原因
中央擬再推振興券救餐飲業　最快上路時間曝
10天開房連結6次扯「路過洗澡」　台中家教男恐怖足跡黑數曝
快訊／高雄男打莫德納後8小時猝死　解剖結果出爐
19歲打到疫苗了！屏東妹苦等3週「電話響起」超幸運：是莫德納
高雄氣爆疑夫拉妻陪葬「2人變焦屍」　鄰居曝內幕

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

火燒車易造成人命傷亡　燃油車與電動車交通事故請小心

女深夜機車拋錨佳冬戰備跑道　警聯絡機車行載她回家

台南移民署專勤隊落實防疫　鼓勵外來人口安心採檢

嘉基疫苗接種開放施打　首日預約人數近千人

在地商圈串聯推優質伴手禮　「家鄉嘉箱」搶攻雲端經濟

阿婆灣再傳17歲男女跑山！過彎打滑撞車　車殼碎片噴散一地

快訊／高雄17天零確診　義享天地深夜宣布：7／19閉店清消1天

快訊／高雄男已打AZ　晚間突昏迷倒地　一度無生命跡象

台南景區微解封假日第二日　遊客放風防疫享受大自然

台南市國小教育人員20日起全面打疫苗　黃偉哲：國高中陸續核定中

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

直擊台中「逢甲夜市」微解封情況　首周末湧大量人潮！現場畫面曝光

朋友遭丟洗衣機...翻滾多圈求救 黃金獵犬淚眼怒瞪奴才：好殘忍

火燒車易造成人命傷亡　燃油車與電動車交通事故請小心

女深夜機車拋錨佳冬戰備跑道　警聯絡機車行載她回家

台南移民署專勤隊落實防疫　鼓勵外來人口安心採檢

嘉基疫苗接種開放施打　首日預約人數近千人

在地商圈串聯推優質伴手禮　「家鄉嘉箱」搶攻雲端經濟

阿婆灣再傳17歲男女跑山！過彎打滑撞車　車殼碎片噴散一地

快訊／高雄17天零確診　義享天地深夜宣布：7／19閉店清消1天

快訊／高雄男已打AZ　晚間突昏迷倒地　一度無生命跡象

台南景區微解封假日第二日　遊客放風防疫享受大自然

台南市國小教育人員20日起全面打疫苗　黃偉哲：國高中陸續核定中

財經節目超常點名「電子股」　內行曝背後原因：當然會期待

冬天逼洗冷水、噴殺蟲劑　驚世媳婦虐死公公案撤銷發回

他車位「斜坡不平」友人勸傷車快換地點　網：停車場還不都斜的

五星櫻桃鴨！新北超豪華「七寶飯」　燒臘嫩口油亮加蔥油更無敵

柯文哲拋自購疫苗！簡舒培提韓國大邱案例　「把台灣人當笨蛋？」

拒掃實聯婦嗆店員：為何抓我？　人夫遭手推車波及霸氣回16字

火燒車易造成人命傷亡　燃油車與電動車交通事故請小心

女偶像爆吳亦凡「喜歡的一定要」就愛駕馭！　約房含嘴餵食

吳亦凡反擊女網紅「索討鉅款」！控聊天紀錄遭造假…工作室2點聲明

英國BNO特許入境將到期！港人最後關頭離境　機場現排隊人潮

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

地方熱門新聞

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

快訊／家教男慘了！台中重罰30萬

高雄男已打AZ　晚間突昏迷倒地

阿婆灣再傳17歲男女無照跑山！過彎失速撞車

台南遊客放風防疫享受大自然

台南市國小教育人員20日起打疫苗

即／花蓮1分鐘連兩震！規模4.2

桃園教師疫苗接種專案　7/22、24兩天施打

高雄女打AZ後抽搐呼吸急促送醫！

高雄男打完疫苗猝死！衛生局回應了

嘉縣18日為止疫苗人口覆蓋率21.15%

工人打莫德納猝死！送醫前妻淚崩問一句

斗六人文夜市微解封　人潮多攤商笑了

台南莫德納與AZ在49歲以下平分秋色

更多熱門

相關新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

高雄市一名65歲的蔡姓男子在15日接種莫德納疫苗之後猝死，16日上午檢方進行司法相驗，初步從遺體外觀認為沒有外力介入，家屬也同意解剖複驗，19日一早進行解剖，蔡姓男子的弟弟以及妻子都到了殯儀館，現在結果出爐死因為：「心血管阻塞」。

擬舉債自購疫苗　柯文哲：觀察半年

擬舉債自購疫苗　柯文哲：觀察半年

LIVE / 環南市場篩檢1675人揪出2確診　柯文哲親赴北榮致謝

LIVE / 環南市場篩檢1675人揪出2確診　柯文哲親赴北榮致謝

柯擬舉債自購疫苗　獲國民黨團支持

柯擬舉債自購疫苗　獲國民黨團支持

5人到校、20人在家　柯文哲曝國中小學開學規劃

5人到校、20人在家　柯文哲曝國中小學開學規劃

關鍵字：

台南移民署專勤隊防疫外來人口採檢

讀者迴響

熱門新聞

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

他打莫德納第2劑劇痛：副作用太扯

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

女大生遭外籍教授殺害！「臉被砍爛」慘死

親眼見親戚遭剝皮　柴柴嚇爛緊酸

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

快訊／吳亦凡首發聲「我已忍無可忍！」

台南虎媽道歉了！她「含淚唸稿」：是我撒謊

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

紓困金還有8萬人沒領！這類人最高領3萬

更多

最夯影音

更多
假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面