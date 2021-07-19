台南移民署專勤隊落實防疫　鼓勵外來人口安心採檢

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊結合海巡署將軍漁港安檢所及台南地區農、漁會等單位，利用多國語言向外籍人士及漁工朋友宣導防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國疫情警戒第三級持續延長至7月26日，移民署南區事務大隊台南市專勤隊結合海巡署將軍漁港安檢所及台南地區農、漁會等單位，利用多國語言向外籍人士及漁工朋友防疫宣導，推廣勞動部「LINE@移點通」多語即時推播服務，並鼓勵外來人口安心接受篩檢。

移民署推動「外來人口安心採檢防疫專案」，至中央流行疫情指揮中心解除第三級疫情警戒日為止，以「不收費、不通報、不查處」為原則，不論是合法、失聯移工或逾期者，若出現疑似染疫症狀，鼓勵儘快出面接受採檢，該期間不會因接受篩檢、治療而被治安機關查處。

目前台南正值芒果及酪梨等農產品盛產期，採收人力需求大增，台南市專勤隊與在地農會結合防疫宣導，提醒農民朋友勿聘僱來路不明外籍人士，避免違法遭罰，如合法聘僱移工或發現外籍人士疑似染疫症狀，應儘速主動出面接受採檢，一同防堵疫情。

台南市專勤隊與海巡署將軍漁港安檢所及漁會等單位聯合共同前往北門區將軍漁港等地區，加強對外籍漁工、船主防疫宣導，除促請船主於疫情期間加強漁工管理及防疫作為外，也透過通譯人員向外籍漁工們宣導防疫觀念，特別是疫情期間避免訪友，若是外地朋友來訪也應拒絕，否則被舉發違規群聚，依傳染病防治法可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

台南市專勤隊隊長李建雄呼籲，請市民及外籍朋友們外出要戴好口罩、保持社交距離、維持清潔消毒、避免群聚及跨區移動，注意自身健康狀況，如有疑似染疫症狀，應儘速就醫及治療。外來人口若有防疫問題，歡迎撥打防疫專線1922或台南市專勤隊電話06-5813019諮詢。

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