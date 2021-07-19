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柯文哲擬舉債80億自購疫苗　北市議會國民黨團：全力支持預算規劃

▲台北市長柯文哲出席北市府警察局長交接。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲於18日播出的影片中表示，打算舉債80億元，其中40億元以內要幫台北市民買第三劑疫苗對抗變種病毒，且還是購買mRNA疫苗。對此，台北市議會國民黨團書記長王欣儀19日表示，願意全力支持相關預算規劃，但也要求北市府應在短時間內完成前置工作。

針對柯文哲於節目《台灣啟示錄》提及，打算舉債幫台北市民買第三劑疫苗，國民黨北市議會黨團19日表示，早在今年5月27日，黨團就要求以北市府名義自購疫苗以保障市民健康安全，並表態支持相關預算，如今柯市府終於鬆口願從善如流，接受台北市議會國民黨團之前的建議，盼柯市府加速展開採購、取得疫苗，造福市民。

王欣儀說，台北市議會國民黨團願意全力支持台北市政府相關預算規劃，但同時也要求應在最短時間內完成前置工作，以首都台北市政府的名義，自主申購疫苗。

王欣儀強調，柯市府接受台北市議會國民黨團的建議，開始規劃自主購買疫苗，不再只出張嘴坐等疫苗，絕對是正確的決定，而市府不論以何種預算方式、形式加速疫苗取得，黨團也會全力予以支持、協助。但是也提醒柯文哲，關於疫苗採購案，不要只是在媒體節目上說說，需要拿出完整規劃，具體且可行的方案。

國民黨北市議會黨團指出，面對變種Delta病毒入侵，期待北市府能儘速展開作業，努力取得具保護力、安全有效的疫苗，並加速完成施打，以全方位、無遺漏地保障各世代台北市民的健康，提高覆蓋率、加速渡過此次疫情，並做好因應籌謀，防患於未然，才能防堵疫情反覆。

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