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擬舉債自購第3劑疫苗　柯文哲「觀察半年」：國家做得好就用不著我們

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲於18日對外表示，打算舉債80億元，其中40億元以內要幫台北市民買第三劑疫苗，且還是購買mRNA疫苗對抗變種病毒。柯文哲19日表示，先打完前2劑才有第3劑的問題，不過預算得先安排，所以大概還有半年時間做觀察；至於有何管道買疫苗？柯文哲補充，能做疫苗冷鏈技術的公司沒幾家，不過通常國家做得好，也用不著他們。

柯文哲接受節目《台灣啟示錄》專訪，並於18日播出。台北市副市長黃珊珊於節目中提及，就算舉債都要幫市民買疫苗。柯文哲表示，如果要買第三劑疫苗，原則上要購買mRNA疫苗，因為買第三劑的真正理由是為了對付變種病毒。

關於北市考慮舉債買疫苗部分，台北市政府發言人陳智菡18日晚間補充，80億元有40億元為紓困，買疫苗部分算在另外40億元內，並以人口數進行計算，不過目前僅是審慎考慮階段，還在做討論當中。

▲▼台北市長柯文哲前往台北榮民總醫院頒發感謝狀,由北榮院長許惠恒接待。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲前往台北榮民總醫院頒發感謝狀。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲19日赴台北榮民總醫院頒發感謝狀，被問到18日提出的自購疫苗部分，柯文哲指出，要看後續發展，因為得打完第2劑才有第3劑的問題，重要的還是先把前2劑打完再說。

至於是否有舉債80億元，其中40億為紓困、40億以內購買疫苗？柯文哲回應，預算可能要先安排，不過預算也要到年底才會正式核定，所以還有半年時間，「讓我們觀察北市到底要不要準備第三劑疫苗。」

此外，針對有何管道買疫苗？柯文哲提及，什麼事情都有在準備，「也不需要拿出來製造社會的⋯怎麼講？太多輿論啦！」事實上可以做疫苗冷鏈技術的公司沒有幾家，「通常國家做得好，就用不著我們了。」

會後台北市副市長黃珊珊接受媒體聯訪，她表示，目前還在編預算，因為全球都在討論明年因應變種病毒，有無第三劑疫苗需求，今年國內應該都有準備了，但目前沒看到明年部分，而北市現在要編2022年預算，所以要先算多少錢，包括明年重要的振興部分，都還在討論要追加預算；80億是大概抓的數字，要真正幫助產業復甦，不要與中央有所重複，都還在討論當中。

被問到中央已經喊出要買第三劑疫苗，是否有所重疊？黃珊珊強調，「不會啊！」若中央做了就不用擔心，但如果中央沒做，還是必須為自己的城市做討論，「大家不要想太多，這就是政策討論過程，每個事情都要先做準備，如果沒有的話就要先做準備，有的話當然很好，就不用那麼緊張。」

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市副市長黃珊珊陪同市長前往台北榮民總醫院頒發感謝狀。（圖／記者李毓康攝）

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