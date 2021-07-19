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擊殺天道盟「阿八仔」　槍手開庭突翻盤：我頭殼有問題

記者黃宥寧／台北報導

天道盟濟公會八里分會長綽號「阿八仔」林文章4月遭槍擊斃，槍手是42歲從事水電工的蔡易昇，他犯後帶槍主動投案，被起訴涉犯殺人罪嫌並羈押至今。士林地院今開庭審理，蔡承認開槍但否認要殺害林，同時翻盤主張自己患有精神相關疾病，連辯護律師都稱律見時蔡並無提及該方面問題，聲請調閱就醫證明，先證明他的疾病是否影響他的行為。

由於蔡目前被收押於看守所，士林地院今採取遠距視訊開庭，蔡男面無表情在鏡頭前承認自己有開槍，但堅稱自己只是要打被害人的腳，是林文章衝過去要搶槍，他才朝林開2槍，沒有打胸，只是肩；至於林會這麼嚴重而死亡，他則稱應該是第二槍林轉身倒下，才中右後肩，對此他強調，「真的沒有要殺他只是想傷害他」。

法官問是否有因精神疾病就醫過？蔡則不疾不徐稱，有在高雄國軍醫院看過，直到現在仍有只是斷續，且從20歲開始看醫生；接著他主張「開槍應該跟我病有關，因為我記仇，或許有多少影響到我生活」，連胞妹都知道他「頭殼有問題」（閩南語）。

▼槍擊天道盟濟公會八里分會長林文章致死的槍手蔡易昇。（資料照／記者陳豐德攝）

▲▼槍擊天道盟濟公會八里分會長林文章致死的槍手蔡易昇。（圖／記者陳豐德攝）

法官提出質疑，為何蔡在偵查時都沒提出自己有精神方面的事，蔡則在鏡頭前不爽回，「我之前就有在警察局說，但警察沒給我寫上去！」同時他也認為就是自首，不像林文章親屬說是追他到警局。

蔡的辯護律師表示，蔡坦承持有槍彈及傷害致死，但否認殺人，對於蔡這次翻盤表示自己有精神病，律師也感到相當意外。律師表示，蔡未提過有精神方面問題，並請法官先調閱國軍醫院證明其精神疾病是否影響他的行為，同時蔡是自首請法官審酌依法減刑。

公訴檢察官則表示，偵查中蔡無主張精神方面問題，加上蔡就醫是20歲，間隔至今已20多年，與本件無關，認無調查之必要，且認他不構成自首，縱使鈞院認為是自首，但他的行為不宜減刑。

▼槍擊天道盟濟公會八里分會長林文章致死的槍手蔡易昇。（資料照／記者陳豐德攝）

▲▼槍擊天道盟濟公會八里分會長林文章致死的槍手蔡易昇。（圖／記者陳豐德攝）

法官認該案有再行準備程序之必要，依蘆洲分局報告內案認有先前調取該分局送扣案槍彈於刑警局做殺傷力數位鑑定，也有將蔡的持有手機送新北刑警大隊做鑑識還原，查有無共犯。

法官問蔡易昇，若下次庭期3級警戒解除是否要選繼續遠距還是提解到庭，蔡毫不猶豫直接回「想到法庭」，諭知8月26日續行準備程序。

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