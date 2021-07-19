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碼表計時衝接種速度！美女醫嗆「請注意禮貌」　陳其邁親自致電了

▲▼針對醫護人員爆料內容，市長陳其邁親自致電醫師吳欣岱說明。（圖／翻攝醫師吳欣岱臉書）

▲針對醫護人員爆料內容，市長陳其邁親自致電醫師吳欣岱說明。（圖／翻攝醫師吳欣岱臉書）
記者陳羿妏／綜合報導

高雄市拚全市疫苗覆蓋率，市長陳其邁曾喊話「一定會卯起來打」。不過，台灣醫事行動聯盟發起人吳欣岱日前在臉書爆料，高雄市為增加疫苗接種速度，衛生局人員竟拿著碼表在旁計算醫師衛教時間，且不願參考醫療人員對動線的建議，疫苗支援費的補助也被層層扣扣，貼文一出引發熱議。對此，高雄市長陳其邁事後也親自致電吳欣岱說明情況！

吳欣岱日前接獲醫護人員爆料後，曾發文表示「卯起來打的時候請注意禮貌好ㄇ（嗎）？高雄市政府最近為了增加疫苗接種速度，衛生局開始有很多動作，但這其中如果失了分寸，其實很傷醫療人員的感情」。

►衝疫苗接種速度「拿碼表計算催時間」　美女醫：很傷醫護感情

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▲五甲國小接種站。（圖／高雄市政府提供）

▲醫護人員爆料，高雄市為增加接種速度，竟拿碼表計時徒增壓力。（圖／高雄市政府提供）

對此，吳欣岱18日也接獲陳其邁電話。事後她PO文表示，感謝市長的來電，「我相信在這件事情上大家都還有溝通的空間，也肯定您的努力及貢獻」；此外，她也回覆外界較多人提問的問題，第一點，「這兩天現場領的獎金是全國只有高雄才有的福利喔，醫療人員要去簽名領，不要忘記了。之後疫苗的補助也會陸續下來，不過的確公家機關這些補助款會需要幾個月的時間，如果有遲遲沒領到、有疑慮的歡迎向我或全國醫師醫療產業工會反應。」

第二點，「衛生所態度問題其實也不只是高雄有遇到，相信所有防疫人員都非常的辛苦，但惡言相向真的只會讓事情更糟。這不是工時或補助這種客觀我們能夠好好爭取的項目，但充滿敵意的環境真的會導致各種誤會。之前讓醫療人員坐在地上用餐的狀況經過反應之後已經獲得改善，小小的地方就可以大大改善奇摩子，請大家多多反應」。

最後吳欣岱再次重申，「老話一句，大家目標相同，保護醫療人員就是為防疫盡一份心力」。

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