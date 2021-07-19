電展室遭爆「不甩中央」自行解封　國防部：依規定調整防疫作為

▲國防部長邱國正（左）、國防部電訊發展室主任郭先琛（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全國三級警戒延長至7月26日，卻傳出國防部電訊發展室在8日即宣布自行解封，要求12日起取消三班分流制的防疫政策。對此，國防部表示，電展室各項防疫作為均依照指揮中心指引及國防部規定落實執行，將適切調整人員區隔、分艙、分流及異地辦公等相關作為。

有媒體報導指出，國防部電訊發展室在中央流行疫情指揮中心宣布延長警戒第三級當日，即以該單位疫苗施打率85%為由，貿然不甩指揮中心防疫政策及國防部政令，下達7月12日因應微解封直接恢復正常辦公，取消原本的三班分流制的防疫政策。

對此，國防部表示，電訊發展室的各項防疫作為，均依照指揮中心指引及國防部規定落實執行，且將依據國防部疫情指揮中心規範， 適切調整人員區隔、分艙、分流及異地辦公等相關作為，以兼顧防疫安全與任務執行。

國防部電訊發展室成立於1929年，是國防部所屬的情報機關，駐地在新北市林口，且單位多數位於雙北、桃園等疫情嚴峻地區，因此單位早於全國國軍和其他第一類人口打完第一劑AZ疫苗。

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