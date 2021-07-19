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打兩劑保護力AZ79％、BNT80％　醫揭「英國真實世界」沒差異

記者黃翊婷／綜合報導

台積電、鴻海、永齡基金會日前向上海復星洽購1000萬劑BNT疫苗，最快9月底從德國出貨。台北市立聯合陽明醫院胸腔醫師蘇一峰18日在臉書PO文表示，依據英國科學家統計，打完兩劑疫苗的保護力，AZ是79％，BNT則是80％，「英國真實世界看起來，AZ疫苗與BNT疫苗兩者沒有差異」，對台灣民眾來說也許是一個好消息。

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北車站地下街K、Z區爆發疫情，工作人員及攤商17日接受疫苗接種。（圖／記者林敬旻攝）

第三輪疫苗接種意願登記將在19日中午12時收單，截至18日下午5時國內已有862萬4621人完成疫苗意願登記，其中登記AZ者共35萬9307人，占總登記人數4.16％；登記莫德納者共399萬0384人，占總登記人數46.27％；同時登記AZ、莫德納者共427萬4930人，占總登記人數49.57％。

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由於台積電、鴻海、永齡基金會已向上海復星洽購1000萬劑BNT疫苗，最快9月底從德國出貨，有部分民眾選擇寄望於這批還未抵台的疫苗，不願意先接受施打AZ或莫德納。

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲AZ疫苗打完兩劑保護力達79％。（圖／記者李毓康攝）

台北市立聯合陽明醫院胸腔醫師蘇一峰18日在臉書PO文分享，英國科學家從2020年12月1日至2021年5月8日，總共獲得38萬3812名民眾的資料，研究之後發現，只打一劑21天之後，AZ的保護力是61％，BNT是66％，若打完兩劑，AZ的保護力是79％，BNT是80％。

「英國真實世界看起來，AZ疫苗與BNT疫苗兩者沒有差異。」蘇一峰認為，這對選擇施打AZ疫苗的台灣民眾來說可能是一個好消息，他也鼓勵大家選擇接種AZ疫苗。

⭐英國的科學家從2020年的12/1到2021年的5/8，總共收集38萬民眾的資料(383,812) ●只打一劑21天之後，AZ保護力是61%，BNT是66%。 ●打完第二劑則保護力，AZ是79%，BNT是80%， #英國真實世界看起來_...

蘇一峰發佈於 2021年7月18日 星期日
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