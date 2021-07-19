台中家教男疫調怕爆！10天開6次房「1對1連結」　拒吐實挨罰30萬

▲台中市衛生局長曾梓展。（圖／市府提供，下同）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

新冠肺炎疫情好不容易趨緩，不料中部卻引爆「跨縣市特殊社交傳播鏈」，確診的家教男案15386不但爽遊雙北9地區，返回台中後還10天連開6次房「一對一連結」；由於社交活動特殊，儘管疫調人員一再保證會對其身分保密，但家教男仍不肯吐實，恐怕至今仍有感染黑數，台中市府為此怒重罰30萬元。

根據疫調，家教男6月底曾到雙北歡樂遊，足跡遍及松山、萬華、北投、信義、板橋等9區，7月2日返回台中後，一連10天住了5家旅館、開了6次房間與人「一對一連結」，與彰化海鮮小開(案15341)、創投董座都有接觸；甚至還有3人來幫忙搬家也不幸染疫。

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由於社交活動交友的特殊，家教男在接受疫調時支支吾吾，即使疫調人員再三掛保證，一定對其身分嚴加保密，但家教男最終仍不肯吐實，甚至一度誤導方向，使得此次疫調十分費時、費力，最終透過警政協尋才終於慢慢拼湊軌跡，並擴大匡列64名接觸者。

曾梓展強調，家教男於7月12日確診，因其Ct值29.1、傳染性已微弱，因此市府主動送驗血清，由血清抗體陽性判斷感染源為兩週前的北部活動史，然而個案疫調過程中卻隱匿不實，造成疫調困難，雖已擴大匡列64人，但至今仍憂心恐怕還有未發現的「感染黑數」存在社區中，因此市府經研議，決定依《傳染病防治法》重罰家教男30萬元。