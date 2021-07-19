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楊志良稱「抗體ANA只有40」才打AZ　醫駁：那是風濕免疫血清指標

▲▼楊志良成聯亞新冠疫苗臨床計畫的關門收案者。（圖／聯亞生技提供）

▲楊志良參與聯亞新冠疫苗臨床計畫。（圖／聯亞生技提供）

記者黃凱翊／綜合報導

前行政院衛生署長楊志良日前因為參加聯亞疫苗臨床試驗，結果自稱體內沒有產生抗體，推測自己是施打安慰劑，因此跑去接種AZ疫苗，引發外界討論。醫師林靜儀今(19)日凌晨在臉書上發文指出，「ANA 是抗核抗體，是風濕免疫相關疾病的其中一個血清指標」，反問楊志良「是不是哪裡搞錯了？」

楊志良昨晚在臉書上表示，自己6月7日抽血檢驗，體內抗體(ANA)僅有40，亦即為陰性，才跑去接種AZ疫苗，他堅稱，當時尚未公布二期實驗結果，雖不知是因為在對照組，注射的是生理食鹽水，還是整個實驗失敗，但總之體內沒有抗體是事實，當時疫情嚴峻，自己又是高風險的高齡者，所以在收到可以施打公費疫苗的通知後，便於6月23日接受AZ疫苗注射。楊志良認為，「我已確定體內沒有抗體，之後也沒有再收到聯亞抽血檢驗通知，對聯亞數據沒有任何影響，何來破壞之說？」

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▲▼楊志良、林靜儀臉書隔空交火。（圖／翻攝自楊志良、林靜儀臉書）

▲楊志良稱自己體內抗體只有40，認為是陰性才去打AZ疫苗。（圖／翻攝自楊志良臉書）

對此，醫師林靜儀在臉書上發文回應，「ANA 是抗核抗體(anti-nuclear antibody)，是風濕免疫相關疾病的其中一個血清指標。」而COVID-19 疫苗誘發身體對抗武漢肺炎的是中和抗體(Neutralizing Antibody)，「那位當國產疫苗人體試驗又跑去打AZ的楊先生拰是不是哪裡搞錯了」。

林靜儀更質疑，參與國產疫苗受試者都依定會簽屬「人體試驗受試者知情同意書」，上面有載明研究內容和期程，認為楊志良可以直接坦承自己退出實驗，「不要牽拖什麼ANA濃度」。

▼林靜儀醫師在臉書上發文打臉。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

▲▼楊志良、林靜儀臉書隔空交火。（圖／翻攝自楊志良、林靜儀臉書）


 

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