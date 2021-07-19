打疫苗偶遇前夫當志工！他幫填表格...網美感動：離婚還記得我資料

▲網美化妝師離婚3年育有1女。（圖／IG／alianurshafira）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名網紅化妝師日前在Instagram表示，自己到疫苗接種站施打新冠疫苗時，竟意外偶遇在接種站當志工的前夫。據悉，兩人已經離婚3年，共同育1女，為了孩子的成長仍然保持著良好的關係。她表示，當天前夫看到她後，直接幫她填寫接種表格，讓她又感動又驚訝，「他竟然還記得我的個人資料。」

艾莉雅（Alya shafira）是一名來自馬來西亞的化妝師，主要負責新娘妝髮，過人的美感與時尚敏感度也讓她在Instagram擁有4.8萬名粉絲追蹤。除了作品集外，艾莉雅經常在社交平台上分享自己的私生活，粉絲們也都知道她獨立扶養一名女兒。艾莉雅從不隱藏自己是單親媽媽的身分，更經常在社交平台po出女兒的可愛照片，超萌母女裝更是吸引粉絲目光。

▲艾莉雅在接種站巧遇前夫，但該篇貼文已經刪除。（圖／IG／alianurshafira）



艾莉雅14日就在Instagram上傳一段影片並發文稱，自己前往大規模疫苗接種站時竟然偶遇已經離婚3年的前夫，也就是女兒的親生父親，讓她超級驚訝。艾莉雅不但一點也不尷尬，還開心地跟前夫一起拍影片、合照。她感慨地說，接種疫苗前需要填寫相關表格，沒想到擔任志工的前夫馬上就把文件拿走幫她一一填好，讓她超感動。她說，「真的想不到，他還記得我的個人資料。」

事實上，艾莉雅與前夫關係良好，儘管已經離婚3年，但早已達成共識，要共同扶養女兒直到孩子成年前，因此兩人之間也沒有舊情人的尷尬，反而是把對方視為女兒的父母親。不過疑似是因為網友不太能夠理解艾莉雅與前夫的關係，該篇貼文目前已經刪除。

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