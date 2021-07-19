柯文哲拋自購疫苗！簡舒培提韓國大邱案例　「把台灣人當笨蛋？」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲於18日播出的影片中表示，打算舉債80億元，其中40億元要幫台北市民買第三劑疫苗，且還是購買mRNA疫苗對抗變種病毒。民進黨籍台北市議員簡舒培認為，國際疫苗廠只跟中央政府討論採購，先前韓國大邱市長也曾自行談採購疫苗，結果被發現是詐騙一場，柯文哲為何不思考做好基本功，反而拋出舉債80億元自購疫苗轉移焦點？

簡舒培19日表示，北市18日新增5例確診，但柯文哲與副市長們卻沒開記者會，反而跑去拍影片談舉債自購疫苗，外界都知道國際疫苗廠只跟中央政府討論疫苗採購，加上過去也有韓國大邱市長案例，事後發現是詐騙一場，「為什麼柯文哲要步入此途徑？」

▲台北市議員簡舒培談台北市長柯文哲擬舉債自購疫苗。（圖／台北市議員簡舒培提供）

簡舒培指出，上週行政院也宣布，明後年都會各採購1500萬劑莫德納次世代疫苗，也就是所謂「第三劑疫苗」，應該足夠台灣人民使用，為什麼柯文哲要在此時間點丟出相關議題？

簡舒培認為，北市是目前全台疫情最嚴重的縣市之一，其中原因是「市長不做基本功，疫調、匡列、隔離、篩檢不好好做！」導致很多地區還有群聚感染現象，包括台北市地下街、環南市場等。

最後，簡舒培批評，柯文哲不思考如何做好基本功解決疫情，反而拋出舉債80億元採購疫苗轉移焦點，「你真的覺得台北市民有這麼好騙嗎？」如果能做好疫調、匡列、隔離、篩檢基本功，台北市疫情就能趨緩，別再為拯救聲量，丟出舉債80億元採購第三劑疫苗，「你真的把台灣人民當笨蛋嗎？心存善念、盡力而為，好好做基本功很難嗎？」

關於北市擬舉債80億元包括自購疫苗，起因為柯文哲於18日播出的專訪，台北市副市長黃珊珊於節目中提及，就算舉債都要幫市民買疫苗。柯文哲也說，如果要買第三劑疫苗，原則上要購買mRNA疫苗，因為買第三劑的真正理由是為了對付變種病毒。

台北市政府發言人陳智菡18日晚間補充，80億元有40億元為紓困，買疫苗部分算在另外40億元內，並以人口數進行計算，不過目前僅是審慎考慮階段，還在做討論當中。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）