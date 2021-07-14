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批西方抹黑新疆　陸指反恐有成：8年打掉1900個爆恐團伙

▲▼新疆,戈壁,沙漠,草原,遊牧民族,維吾爾自治區,哈薩克人,。（圖／路透社）

▲大陸國家反恐辦公室指稱，過去爆恐分子在新疆等地製造數千起案件，如今已有4年多未再發生。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸公安部7月14日舉行記者會，由國家反恐辦公室通報反恐怖工作有關情況。大陸國家反恐辦副主任、公安部反恐怖局副局長吳鑫指出，「暴恐分子」曾在新疆等地，製造數千起爆恐案事件，自2014年起，官方在全國範圍內展開專項行動，累計共打掉爆恐團伙1900多個，現已連續4年多，未發生爆恐事件。

吳鑫強調，國家反恐怖工作領導小組的專項行動，在全國範圍內對恐怖活動組織和人員主動出擊、凡「恐」必打、露頭就打、依法嚴懲，取得了顯著成效，「把絕大多數恐怖活動摧毀在預謀階段、行動之前，有效打擊了恐怖勢力的囂張氣焰，有力維護了社會大局穩定。」

▲▼大陸國家反恐辦公室介紹八年來，打擊恐怖組織活動的情況。（圖／取自澎湃新聞）

▲大陸國家反恐辦公室介紹八年來，打擊恐怖組織活動的情況。（圖／取自澎湃新聞）

吳鑫稱，在嚴厲打擊暴力恐怖活動專項行動下，全中國大陸已連續4年多，未發生暴恐案事件。自2014年起，官方累計共打掉爆恐團伙1900多個，抓獲涉案人員14000多名，繳獲爆炸裝置2000多枚。

對於近日國際熱議的新疆人權、「維吾爾特別法庭」議題，中國大陸國家反恐辦副主任、公安部反恐怖局局長劉云峰回應，所謂「維吾爾特別法庭」聽證會，完全是一場預設結果的鬧劇。

他強調，「維吾爾特別法庭」的資助者，是鼓吹分裂思想、煽動恐怖活動的「東突」組織「世維會」。劉云峰說，這些參加聽證會的證人，是被中國大陸通緝的逃犯，還有偽裝的騙子，提供虛假證言，在「世維會」操縱下如同提線木偶，不過是一群騙子的舞台、反華者的秀場。

「維吾爾特別法庭」是由英國商人Nicholas Vetch籌備，日前曾舉辦聽證會，聽取證人講述的新疆侵犯人權證詞，包括強迫絕育、酷刑、失蹤和奴役等，雖無法律效力和權力，但該法庭意在促使國際社會採取行動。

值得注意的是，美國國務院、財政部、國土安全部、商務部、貿易代表署、勞動部等單位也甫於13日，聯合發布企業新疆供應鏈的更新警示，指稱中方在新疆犯下種族滅絕與違反人道罪，呼籲企業退出相關應鏈、創業或投資項目，否則可能觸法。

對此，中國大陸外交部發言人趙立堅14日回應，不管花多大精力編造涉疆謊言，美方以疆制華的險惡圖謀都只會失敗。

趙立堅還列舉美國在西進運動中，驅逐印地安人，以及販賣黑奴歷史，表示美方每重複一次新疆議題，就會再次暴露其在人權問題上虛偽霸權的本質。他說，「說到種族滅絕，反人類罪和強迫勞動，我也問大家一個問題，為什麼美國給他國炮製這些莫須有的罪名時總是信手拈來？答案很簡單，因為這些惡行就是美國的原罪。」

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