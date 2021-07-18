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台東3300教職員接種疫苗　饒慶鈴：有就快打不要挑

▲▼台東3千3百餘位高中職以下教職員工提前在寶桑國中、縣立體育館兩處快打站接種疫苗。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東3千3百餘位高中職以下教職員工提前在寶桑國中、縣立體育館兩處快打站接種疫苗。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

受疫情影響學校停課已將近2個月的時間，考量教師8月必須回學校備課及開學工作，台東縣長饒慶鈴特別開啟教職員專案施打，讓縣內高中職以下3千3百餘位教職員工提前於17日在寶桑國中、縣立體育館兩處快打站接種，守護老師和學生的健康。

▲▼台東3千3百餘位高中職以下教職員工提前在寶桑國中、縣立體育館兩處快打站接種疫苗。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴17日上午由教育處長林政宏、衛生局長黃明恩、社會處長陳淑蘭等人陪同，分別前往體育館、寶桑國中活動中心，了解高中職以下教職員專案施打狀況、動線，現場接種狀況相當順暢，大家都說「沒什麼感覺」，饒慶鈴除了向現場施打的教育夥伴問候致意外，並感謝耐心配合及等待，也提醒打完疫苗後，要在現場坐一下、確認身體狀況OK再離開，回家後多休息、多喝水，如果未來幾天有比較嚴重的過敏反應，請立刻就醫。

▲▼台東3千3百餘位高中職以下教職員工提前在寶桑國中、縣立體育館兩處快打站接種疫苗。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼縣長饒慶鈴到快打站現場關切施打情形。

現場包括台東體中陳明志校長、台東專校王俊勝校長等許多教育同仁，看到縣長來了解施打，紛紛表達感謝縣長關心教育工作，讓大家能夠安心回到學校準備及展開下學年度的校務工作。

▲▼台東3千3百餘位高中職以下教職員工提前在寶桑國中、縣立體育館兩處快打站接種疫苗。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，為了盡早讓校園回歸正常運作，並且維護學校校園健康安全教學環境，早在六月底、七月初進行幼教人員、高中職以下教職員教師專案造冊工作，教育處與衛生局迅速協調施打地點、時間及相關工作後，也立即公告通知校長通知所屬同仁3300餘人，分流排時段到指定快打站施打，希望盡速施打後安心回到校園，除了讓自已安心，也保護學生及其他同仁健康，至於代理代課教師及未列入造冊的教育同仁，縣府將持續爭取專案造冊。

▲▼台東3千3百餘位高中職以下教職員工提前在寶桑國中、縣立體育館兩處快打站接種疫苗。（圖／台東縣政府提供，下同）

另外，縣長也呼籲縣民不分年紀、職業，18歲以上就可至1922（http://1922.gov.tw ）預約平台登記意願，接獲簡訊通知後即可預約施打疫苗，第3輪登記延長至7/19中午12點收單，請鄉親趕快上網登記，不要挑疫苗種類，有疫苗就快施打，保護家人及自己。

教育處指出，因受疫情影響，學校停課已近2個月，這段期間，老師教學不間斷；學生學習不停止；中央已將高中職以下教職員工、校內工作人員造冊核定、列為第7類公費疫苗接種對象，由於教師們持續準備新生訓練、返校、開學等行政作業，最遲8月中也要回校備課，因此，在縣長指示下專案造冊讓高中職以下教職員施打。

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