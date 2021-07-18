快訊／東奧選手村爆首起「運動員確診」！　2海外選手染疫

▲ 東奧開幕倒數5天。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

NHK最新消息指出，東奧組委會18日稍早宣布，奧運選手村內2名海外運動員接受新冠病毒篩檢結果顯示陽性，為選手村內首度出現選手確診。17日選手村通報的首起確診病例為海外工作人員，並非參賽選手。

綜合日媒報導，東奧組委會18日說明，又有10名奧運相關人員確診，包括2名住在選手村的海外選手，入境日本皆未滿14天。根據《共同社》，委員會發言人高谷正哲透露，選手村內目前累計共3起確診個案來自同一代表團。

東奧17日通報15人確診，創下單日新高，包括1名選手村內工作人員。除去提前入住的選手，東奧相關確診個案自1日至18日累計達55例。為保護個人隱私，確診者國籍、年齡及性別等將不會公開。

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