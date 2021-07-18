　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疫情微解封！泰籍女「想靠自己賺錢買東西」　違法連結性交易遭逮

記者吳奕靖／高雄報導

疫情警戒微解封，新興分局為避免違法「人與人連結」的性交易形成防疫破口，主動出擊網路巡邏，並特別加強轄內旅宿業、出租套房等場所稽查；自強路派出所員警於本（7）月17日執行網路巡邏時，發現一名自稱「蜜兒」的女子在某論壇散播色情交易等訊息，並留下LINE的聯絡資訊及交易內容相關事項。專責人員獲知上情後便積極偵辦，透過通訊軟體與女子取得聯繫後，於17日晚間22時許專責人員便喬裝至前金區五福三路某飯店赴約。

▲▼疫情趨緩微解封 新興警加強飯店稽查 查獲泰籍女子違法「連結」性交易。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲暱稱「蜜兒」的泰籍女子在論壇散播性交易資訊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

抵達該飯店後，該女子便主動向喬裝赴約的員警說明性交易內容，員警隨後便表明身分予以逮捕帶返偵辦，現場並發現有潤滑液、拆封未使用保險套等事證。本分局調查，這名性工作者為泰國籍的C女（82年次），C女係在網路論壇留下相關訊息，再與不特定男客相約至飯店，以每次新台幣3000元從事全套性交易，渠並坦承有從事性交易之紀錄，全案依違反社會秩序維護法偵辦，同時也將C女帶往醫院接受PCR檢測。復經移民署高雄專勤隊協助查詢，得知C女係持觀光簽證入境，並已經逾期停留，後續C女移送移民署專勤隊收容等候遣返。

新興分局分局長戴台捷表示，中央疫情指揮中心宣布於7月13日起有條件微解封，為避免不法份子也蠢蠢欲動，新興分局特別規劃相關稽查勤務，針對轄內旅宿業、出租套房等可能從事性交易行為的場所加強稽查，同時強化網路巡邏作為，主動積極出擊斬斷連結，全面防堵疫情，避免色情產業成為疫情溫床、成為疫情散播途徑，保護市民避免市民身處染疫高風險環境，並強調在疫情嚴峻之時，任何人都不應抱持僥倖心態，呼籲民眾勿以身試法，若有不法警方必依法偵辦。

▼警方查獲潤滑液、保險套等事證，將「蜜兒」帶回偵辦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼疫情趨緩微解封 新興警加強飯店稽查 查獲泰籍女子違法「連結」性交易。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼疫情趨緩微解封 新興警加強飯店稽查 查獲泰籍女子違法「連結」性交易。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
快訊／日本人要失望了！　唐鳳取消出征東京奧運
烟花「路徑南修」不排除侵台！最快周三、四「海陸警齊發」
726降級可能性高！　名醫預言「降到二級警戒會變怎樣」
快訊／華府棒球場外「槍響連爆」至少1中彈！　球迷竄逃畫面曝
行政院高官在頂級Villa群聚？　蘇貞昌已知！真相、後續處理

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

30公斤K他命塞香皂禮盒運台！台男泰國被逮　攔獲市價6千萬毒品

「把槍拿出來！」幫前女友處理感情糾紛卻嚇錯人　烏龍男下場曝

中部微解封後首起山難！登唐麻丹山迷路求救　警消急衝...他已脫困

氣爆現場曝光！台南男「點火抽菸」下秒爆炸…牆壁炸裂磁磚全噴飛

幼小身軀大字形躺擔架！台南2歲女童遭粗心父輾斃　救護畫面曝光

疫情微解封！泰籍女「想靠自己賺錢買東西」　違法連結性交易遭逮

美妝節目常客「知名美魔女董座」持球棒作勢打移工　畫面曝光

淡水重大車禍！「微解封之夜」揪團夜衝　15歲少女騎車撞樹爆頭亡

行政院官員帶頭群聚！頂級牡丹灣villa餐廳「喝酒吃鍋」　名單曝光

淫男「載妳回家」拐女野外性侵！　強舔雙胸留唾液DNA下場慘

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

6人高唱「祝你生日快樂」秒悲劇 坐公園K歌費36萬....越南人傻眼

30公斤K他命塞香皂禮盒運台！台男泰國被逮　攔獲市價6千萬毒品

「把槍拿出來！」幫前女友處理感情糾紛卻嚇錯人　烏龍男下場曝

中部微解封後首起山難！登唐麻丹山迷路求救　警消急衝...他已脫困

氣爆現場曝光！台南男「點火抽菸」下秒爆炸…牆壁炸裂磁磚全噴飛

幼小身軀大字形躺擔架！台南2歲女童遭粗心父輾斃　救護畫面曝光

疫情微解封！泰籍女「想靠自己賺錢買東西」　違法連結性交易遭逮

美妝節目常客「知名美魔女董座」持球棒作勢打移工　畫面曝光

淡水重大車禍！「微解封之夜」揪團夜衝　15歲少女騎車撞樹爆頭亡

行政院官員帶頭群聚！頂級牡丹灣villa餐廳「喝酒吃鍋」　名單曝光

淫男「載妳回家」拐女野外性侵！　強舔雙胸留唾液DNA下場慘

大陸2020年外貿出口百強出爐　前五名「鴻海家族占三席」！

三浦春馬離世1周年…追思會正式開放！　「滿滿黑白照」讓人淚崩

快訊／日本人要失望了！　唐鳳臨時取消出征東京奧運

台南民宅疑瓦斯漏氣引發氣爆！1男嚴重灼傷　樓上女住戶嚇昏

30公斤K他命塞香皂禮盒運台！台男泰國被逮　攔獲市價6千萬毒品

渝見新機遇／兩江新區打造智慧化　果園港、車工業「跑出新速度」

百年洪災強襲西歐！德國、比利時「奪命洪水」死亡人數增至170人

見疫情3數字…台大醫哭了！「這族群讓我很感動」：以為自己眼花

周湯豪PO黑白照「這10年真TMD不容易」　焦慮未停過…坦承心境遭遇

林書豪點名「總決賽X因子」甦醒　公鹿砸44.7億續約哈樂戴沒白花

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

社會熱門新聞

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

台南2歲女童遭父親開車撞倒！凌晨不治

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

傳播妹「3人KTV大亂鬥」　連身裙被扒剩內衣

台南2歲女童遭父開車撞倒命危

美妝節目常客「知名美魔女董座」持球棒作勢打移工　畫面曝光

萬里飛行傘迫降意外1死　業者去年已遭勒令停業

快訊／台南凌晨氣爆！男緊急送醫

2女騎車環島…她目擊閨蜜撞垃圾車慘死

搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡

板橋小吃攤氣爆！廚師當場炸飛

淫男拐女野外性侵！　強舔雙胸成定罪關鍵

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

即／無照少年阿婆灣跑山　突自摔「腦髓外溢」搶救中

更多熱門

相關新聞

台東教職員接種疫苗　饒慶鈴：有就打不要挑

台東教職員接種疫苗　饒慶鈴：有就打不要挑

受疫情影響學校停課已將近2個月的時間，考量教師8月必須回學校備課及開學工作，台東縣長饒慶鈴特別開啟教職員專案施打，讓縣內高中職以下3千3百餘位教職員工提前於17日在寶桑國中、縣立體育館兩處快打站接種，守護老師和學生的健康。

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

台南2歲女童遭父親開車撞倒！凌晨不治

台南2歲女童遭父親開車撞倒！凌晨不治

首劑打AZ過敏　指揮中心：10週後可例外混打莫德納

首劑打AZ過敏　指揮中心：10週後可例外混打莫德納

車上怕有便當味！長髮妹脫罩扒飯

車上怕有便當味！長髮妹脫罩扒飯

關鍵字：

高雄泰籍女賣淫三級警戒新冠疫情微解封性交易影音

讀者迴響

熱門新聞

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

打疫苗後　醫生：2飲料先別喝

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

即／6號颱生成！烟花路徑南修逼台

台南2歲女童遭父親開車撞倒！凌晨不治

39歲八點檔女星屬「第九類」排到AZ殘劑！

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

40歲仍是超商員工　薪資贏一堆人

遭嗆「花錢是大爺」！女外送員被逼下跪道歉

傳播妹「3人KTV大亂鬥」　連身裙被扒剩內衣

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面