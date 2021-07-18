疫情微解封！泰籍女「想靠自己賺錢買東西」　違法連結性交易遭逮

記者吳奕靖／高雄報導

疫情警戒微解封，新興分局為避免違法「人與人連結」的性交易形成防疫破口，主動出擊網路巡邏，並特別加強轄內旅宿業、出租套房等場所稽查；自強路派出所員警於本（7）月17日執行網路巡邏時，發現一名自稱「蜜兒」的女子在某論壇散播色情交易等訊息，並留下LINE的聯絡資訊及交易內容相關事項。專責人員獲知上情後便積極偵辦，透過通訊軟體與女子取得聯繫後，於17日晚間22時許專責人員便喬裝至前金區五福三路某飯店赴約。

▲暱稱「蜜兒」的泰籍女子在論壇散播性交易資訊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

抵達該飯店後，該女子便主動向喬裝赴約的員警說明性交易內容，員警隨後便表明身分予以逮捕帶返偵辦，現場並發現有潤滑液、拆封未使用保險套等事證。本分局調查，這名性工作者為泰國籍的C女（82年次），C女係在網路論壇留下相關訊息，再與不特定男客相約至飯店，以每次新台幣3000元從事全套性交易，渠並坦承有從事性交易之紀錄，全案依違反社會秩序維護法偵辦，同時也將C女帶往醫院接受PCR檢測。復經移民署高雄專勤隊協助查詢，得知C女係持觀光簽證入境，並已經逾期停留，後續C女移送移民署專勤隊收容等候遣返。

新興分局分局長戴台捷表示，中央疫情指揮中心宣布於7月13日起有條件微解封，為避免不法份子也蠢蠢欲動，新興分局特別規劃相關稽查勤務，針對轄內旅宿業、出租套房等可能從事性交易行為的場所加強稽查，同時強化網路巡邏作為，主動積極出擊斬斷連結，全面防堵疫情，避免色情產業成為疫情溫床、成為疫情散播途徑，保護市民避免市民身處染疫高風險環境，並強調在疫情嚴峻之時，任何人都不應抱持僥倖心態，呼籲民眾勿以身試法，若有不法警方必依法偵辦。

▼警方查獲潤滑液、保險套等事證，將「蜜兒」帶回偵辦。（圖／記者吳奕靖翻攝）