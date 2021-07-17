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僅增8例如何辦到？醫直言「台灣人只靠這1招」：不用疫苗就能清零

▲中央流行疫情指揮中心宣布微解封後首個週末，桃園大溪老街出現不少遊客。（圖／翻攝自桃園觀光導覽觀網）

▲解封後首個週末，桃園大溪老街出現不少遊客。（圖／翻攝自桃園觀光導覽觀網）

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（17日）公布國內新增8例本土病例，另有1例死亡，創這波疫情以來首見個位數紀錄；陳時中同時表示，目前看起來降級的可能性很高。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，「台灣不靠疫苗，一支都不用，本來就可以清零」，並且直言，台灣人只靠1招就達成今僅新增8例確診。

指揮中心表示，今新增之8例本土病例，為6例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今年7月5日至7月15日。個案分布以新北市5例為最多，其次為臺北市、桃園市及臺中市各1例；其中3例為已知感染源、4例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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▲▼ 0717 新增確診個案 。（圖／指揮中心提供）

▲▼ 本土確定病例發病趨勢 。（圖／指揮中心提供）

▲0717 新增確診個案 。（圖／指揮中心提供）

針對台灣本日確診數再創三級警戒以來新低紀錄，沈政男今發文表示，台灣在6月21日首次破百確診，你說，不敢相信自己的眼睛，不到四周後的今天，破了兩位數，只剩8例，你是不是又再說了一次？

沈政男強調，8例確診數，完全不是靠疫苗，一點點都不是，將來清零之時，也不要再說是因為甚麼疫苗覆蓋率。

沈政男回憶起兩個月前，指出當時舉國滔滔，「都在說什麼？是不是構成了一幅末日就要降臨的恐慌景象？但就是有人比你了解台灣，也對台灣有信心！」

他直言，「台灣不靠疫苗，一支都不用，本來就可以清零」，也有人說，打疫苗有助於解封跟開放邊境，「歹勢，我敢說你打了疫苗以後，還是不敢脫下口罩；台灣打了七成人口疫苗以後，還是不會開放邊境啦，不是嗎，否則，今天達成新增8例是怎麼做到？就是因為大家謹慎防疫，深怕讓病毒有可趁之機。」

沈政男認為，萬華群聚感染這一波疫情，台灣人再過一百年都不會忘記，它將刻痕在臺灣人的集體潛意識，比八七水災或九二一地震，還要永誌難忘。

沈政男最後表示，事實上台灣人的集體潛意識就是一道又一道的傷痛刻痕堆積而成，就好像樹的年輪一樣，這使得台灣人對健康與安全議題特別謹慎小心。

▼COVID-19疫苗涵蓋率 。（圖／指揮中心提供）

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