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北車地下街群聚「僅K區打疫苗」　黃珊珊：會盡量爭取Z區打疫苗

記者蘇晏男／台北報導

台北市K區與Z區地下街傳出確診案，但目前僅K區造冊施打疫苗，對於未來Z區是否也造冊施打，台北市副市長黃珊珊17日表示，目前Z區全部都在採檢，所有在這場域的工作人員都要採檢，只要PCR陰性就會安排施打疫苗，目前會盡量爭取施打疫苗。

▲▼北市疫情0717。（圖／北市提供）

▼台北車站地下街K區、Z區傳出確診，商家停業大清消。（圖／記者林敬旻攝，下同）

▲台北車站地下街Z區、K區傳出確診，商家關門，逛街人潮稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北車站地下街Z區、K區傳出確診，商家關門，逛街人潮稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▼台北車站K區地下街人員及攤商造冊後全員PCR並施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝，下同）

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▼台北市副市長黃珊珊。（資料照／北市府提供）

▼台北市副市長黃珊珊。（資料照／北市府提供）

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