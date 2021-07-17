「少年欸，要鬆一下某」大媽穿梭街頭仲介人肉連結　抽成金額曝

記者邱中岳／台北報導

萬華分局近日接獲線報，有私娼自行「微解封」，警方循線逮捕1名仲介越南妹從事性交易的台灣籍婦人，並將2人帶回偵辦，婦人無奈表示，自己原本也是私娼，但是因年紀太大，所以「轉型」幫越南妹媒介抽傭。

警方調查，63歲的尤姓台灣籍女子，不顧疫情3級警戒，與1名30歲逾期居留的越南妹nguyen合作，在康定路上私下攬客，由尤女負責攬客，再讓客人上門找逾期居留的越南籍女子從事性交易，每次交易價格約1800元。

▲尤女早期也是私娼，因年紀太大轉型做皮條客，替越南妹(圖)媒介性交易。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，尤女每介紹1個客人就是抽2百元，警方當時上門查緝，尤女也坦承犯行，訊後將越南妹用社會秩序維護法裁罰，另因逾期居留將送專勤隊遣返；負責媒介賣淫的尤女則依妨害風化罪嫌送辦。

尤女被帶回派出所表示，自己從前也是在做私娼，但因為年紀太大，做不動也沒有客人上門，所以才會轉型當起皮條客，負責幫越南籍女子媒介性交易，就此抽取微薄的金錢。

▲越南妹透過尤女(圖)媒介性交易，每次收取1800元，在讓尤女抽頭2百元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，從13日疫情「微解封」後，取締站壁私娼拉客從事性交易，妨害風俗及妨害風化案件，合計9件10人。北市警局新任局長楊源明，也在17日前往萬華分局慰勞警員，並要求持續加強取締。

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