男倒西門町旅店「大腿中刀」命危　套房租客急辯：我不在台北

▲50歲男子倒臥西門町旅館房內，大腿刀傷失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區18日凌晨2時許，一名男子被發現倒臥在西門町的一間旅館套房內，警消獲報趕抵，發覺男子大腿遭利器所傷，已失去生命跡象，送醫急救仍未脫離險境。警方在房內暫未找到刀械，經聯絡套房承租人，得到對方以「我不在台北！」為由拒絕到案說明，只得將報案的旅館人員帶回派出所製作筆錄，以釐清案情。

▲警方在現場找到傷者手機，但已上鎖難以查證傷者身份。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，案發旅館位於成都路上，年約50歲的傷者被發現於11樓的房內，大腿處有明顯切割傷，失去呼吸心跳倒在床邊，被緊急送上救護車，送往台大醫院急救仍未脫離險境。由於傷者身上並無證件，隨身手機也鎖上密碼，警方一時難以查證傷者身份，透過旅館人員找到登記的承租人，孰料對方僅回「我不在台北！」就掛上電話，令警方心生懷疑。

警方搜查採證後，未發現犯案刀械，房內擺設也堪稱完整，暫排除有發生嚴重鬥毆狀況，已將報案的旅館人員帶回。初步了解後，研判事發時有人向櫃檯人員反應，表示聽到有爭吵聲，隨後旅館人員走到案發房間，就看到傷者倒在床鋪旁的地上，腿部流淌著鮮血，整件事才被發現。

▲警方致電房間承租人卻遭對方回「我不在台北！」，只得將報案人帶回派出所釐清案情。（圖／記者游宗樺攝）

附近民眾表示，當時看到從旅館樓上下來一個鬼鬼祟祟的男子，快步坐上機車，隨後發動揚長而去，大約過了10分鐘後，救護車就來了，整個就感覺「怪怪的！」，直覺有事情發生。

警方已向旅館調閱監視器畫面，同時派員至台大醫院，以釐清傷者的確切身份，將盡全力通知該房間的承租人，以釐清確切的案發經過。