　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男倒西門町旅店「大腿中刀」命危　套房租客急辯：我不在台北

▲▼50歲男子倒臥西門町旅館房內，大腿刀傷失去生命跡象，警方致電房間承租人卻遭對方回「我不在台北！」。（圖／記者游宗樺攝）

▲50歲男子倒臥西門町旅館房內，大腿刀傷失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區18日凌晨2時許，一名男子被發現倒臥在西門町的一間旅館套房內，警消獲報趕抵，發覺男子大腿遭利器所傷，已失去生命跡象，送醫急救仍未脫離險境。警方在房內暫未找到刀械，經聯絡套房承租人，得到對方以「我不在台北！」為由拒絕到案說明，只得將報案的旅館人員帶回派出所製作筆錄，以釐清案情。

▲▼50歲男子倒臥西門町旅館房內，大腿刀傷失去生命跡象，警方致電房間承租人卻遭對方回「我不在台北！」。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在現場找到傷者手機，但已上鎖難以查證傷者身份。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，案發旅館位於成都路上，年約50歲的傷者被發現於11樓的房內，大腿處有明顯切割傷，失去呼吸心跳倒在床邊，被緊急送上救護車，送往台大醫院急救仍未脫離險境。由於傷者身上並無證件，隨身手機也鎖上密碼，警方一時難以查證傷者身份，透過旅館人員找到登記的承租人，孰料對方僅回「我不在台北！」就掛上電話，令警方心生懷疑。

警方搜查採證後，未發現犯案刀械，房內擺設也堪稱完整，暫排除有發生嚴重鬥毆狀況，已將報案的旅館人員帶回。初步了解後，研判事發時有人向櫃檯人員反應，表示聽到有爭吵聲，隨後旅館人員走到案發房間，就看到傷者倒在床鋪旁的地上，腿部流淌著鮮血，整件事才被發現。

▲▼50歲男子倒臥西門町旅館房內，大腿刀傷失去生命跡象，警方致電房間承租人卻遭對方回「我不在台北！」。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼50歲男子倒臥西門町旅館房內，大腿刀傷失去生命跡象，警方致電房間承租人卻遭對方回「我不在台北！」。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方致電房間承租人卻遭對方回「我不在台北！」，只得將報案人帶回派出所釐清案情。（圖／記者游宗樺攝）

附近民眾表示，當時看到從旅館樓上下來一個鬼鬼祟祟的男子，快步坐上機車，隨後發動揚長而去，大約過了10分鐘後，救護車就來了，整個就感覺「怪怪的！」，直覺有事情發生。

警方已向旅館調閱監視器畫面，同時派員至台大醫院，以釐清傷者的確切身份，將盡全力通知該房間的承租人，以釐清確切的案發經過。

ET快訊
萬里飛行傘迫降意外1死！業者去年已遭勒令停業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男倒西門町旅店「大腿中刀」命危　套房租客急辯：我不在台北

快訊／台南2歲女童遭父親開車撞倒！頭顱遭輾變形　凌晨不治

快訊／台南民宅凌晨氣爆！　男屋主點火抽菸「80%二度灼傷」急救

快訊／車禍後無法上班…他絕望停車場上吊　妻子見屍哭斷腸

萬里飛行傘迫降意外1死！業者去年已遭勒令停業　最高罰150萬

快訊／一點火恐整街炸！瓦斯桶狂噴白霧　老闆指控：前員工搞鬼

2女騎車環島…她目擊閨蜜撞垃圾車慘死「台2線」　淚崩等待救援

快訊／台南2歲女童遭父親開車撞倒！頭顱遭輾變形　命危送醫

板橋小吃攤氣爆！廚師肉身保護老闆　被當場炸飛嚴重灼傷

與死神拔河！三峽巨石壓工地3父子　次子恢復心跳昏迷不醒

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

男倒西門町旅店「大腿中刀」命危　套房租客急辯：我不在台北

快訊／台南2歲女童遭父親開車撞倒！頭顱遭輾變形　凌晨不治

快訊／台南民宅凌晨氣爆！　男屋主點火抽菸「80%二度灼傷」急救

快訊／車禍後無法上班…他絕望停車場上吊　妻子見屍哭斷腸

萬里飛行傘迫降意外1死！業者去年已遭勒令停業　最高罰150萬

快訊／一點火恐整街炸！瓦斯桶狂噴白霧　老闆指控：前員工搞鬼

2女騎車環島…她目擊閨蜜撞垃圾車慘死「台2線」　淚崩等待救援

快訊／台南2歲女童遭父親開車撞倒！頭顱遭輾變形　命危送醫

板橋小吃攤氣爆！廚師肉身保護老闆　被當場炸飛嚴重灼傷

與死神拔河！三峽巨石壓工地3父子　次子恢復心跳昏迷不醒

50年最嚴重乾旱！伊朗爆發武裝抗議1人亡　怒喊：哈米尼去死

男倒西門町旅店「大腿中刀」命危　套房租客急辯：我不在台北

快訊／台南2歲女童遭父親開車撞倒！頭顱遭輾變形　凌晨不治

快訊／6號颱風生成！烟花變猛了　最新路徑再南修「暴風圈逼近台」

全台灣拚打疫苗！　醫生點名：接種後「2類飲料」少喝

先打AZ想混打有「1大困難」　趙少康：第二劑恐怕只剩AZ或國產

回收嬤車禍腳傷…15歲單親孫扛家計　「市場賣甜不辣」賺高中學費

《全明星》蔡尚樺爆「不合徐展元」　他超直接提問...現場冒冷汗

指揮中心大開放：首劑打AZ過敏　10週後可「例外」混打莫德納

快訊／台南民宅凌晨氣爆！　男屋主點火抽菸「80%二度灼傷」急救

少年「勾勾纏」害她被罵　學姐撂6人動私刑！「超胸妹」猛踹下體

社會熱門新聞

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

台南2歲女童遭父親開車撞倒！凌晨不治

台南2歲女童遭父開車撞倒命危

萬里飛行傘迫降意外1死　業者去年已遭勒令停業

快訊／台南凌晨氣爆！男緊急送醫

板橋小吃攤氣爆！廚師當場炸飛

搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡

即／無照少年阿婆灣跑山　突自摔「腦髓外溢」搶救中

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

2女騎車環島…她目擊閨蜜撞垃圾車慘死

她倒出乳液竟成「精液」！男友驚

三峽巨石壓3父子　次子恢復心跳昏迷

前員工開3桶瓦斯狂噴！一點火恐整街炸

環島回程逆撞垃圾車　高雄26歲女騎士魂斷台2線

更多熱門

相關新聞

快訊／北市+1「居隔被驗出」　本周「確診數降一半」各區分布出爐

快訊／北市+1「居隔被驗出」　本周「確診數降一半」各區分布出爐

中央流行疫情指揮中心17日公布新增8例本土確診，分布以新北市5例為最多，其次為台北市、桃園市及台中市各1例；另新增1人病逝。台北市長柯文哲下午進一步公布今新增案例為居家隔離被攔下，不是不明感染源。

「少年欸，要鬆一下某」大媽穿梭街頭仲介　人肉連結

「少年欸，要鬆一下某」大媽穿梭街頭仲介　人肉連結

全聯西門店16日持續暫停營業清消

全聯西門店16日持續暫停營業清消

萬華短裙應召女拉客　在地人驚：肯定再爆發

萬華短裙應召女拉客　在地人驚：肯定再爆發

即／全聯西門町店員工確診　明停業消毒

即／全聯西門町店員工確診　明停業消毒

關鍵字：

西門町逃逸萬華兇殺套房疑案

讀者迴響

熱門新聞

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

遭嗆「花錢是大爺」！女外送員被逼下跪道歉

台南2歲女童遭父親開車撞倒！凌晨不治

39歲八點檔女星屬「第九類」排到AZ殘劑！

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

40歲仍是超商員工　薪資贏一堆人

層出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

快訊／主播林彥汝70歲婆婆確診59天逝世！

省道小黃「鼻腔夾出19隻水蛭」

陸爆人感染「猴B病毒」亡　患者曾解剖猴子

台南2歲女童遭父開車撞倒命危

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面