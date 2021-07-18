債務談判破裂！西門町旅店「住客大腿遭砍」命危　1共犯落網

▲萬華警方18日上午帶回涉嫌幫兇嫌租車的黃姓男子偵訊。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市萬華區18日凌晨2時許，一名男子被發現倒臥在西門町的一間旅館套房內，警消獲報趕抵，發覺男子大腿遭利器所傷，已失去生命跡象，送醫急救仍未脫離險境。萬華警方聯絡套房承租人，得到對方以「我不在台北！」為由拒絕到案說明，只得將報案的旅館人員帶回派出所製作筆錄以釐清案情；萬華警方剛剛找到幫兇嫌提供犯案車輛的黃姓男子（50歲）並帶回警局偵訊，預料案情會有進一步突破。

萬華警方表示：凌晨2點多，轄區成都路發生一起年約50歲的傷者被發現於11樓的房內，左大腿處有明顯刀傷，傷者被發現時已無呼吸心跳倒臥床邊，被緊急送上救護車送往台大醫院搶救。

▲萬華警方調閱監視器，發現兇嫌開車來旅館行兇畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

由於傷者身上並無證件，隨身手機也鎖上密碼，警方一時難以查證傷者身份，透過旅館人員找到登記的承租人，孰料對方僅回「我不在台北！」就掛上電話，令警方心生懷疑，稍後查出兇嫌與被害人應有大筆債務糾紛、預藏刀械到旅館談判債務問題，雙方發生衝突才會下手行兇。

警方上午過濾監視器畫面，發現兇嫌乘坐一輛小客車到現場旅館砍人，但這輛車是租賃車，警方趕往車行調查，發現是一名家住板橋的黃姓男子出面幫刀手租車提供犯案工具，上午9時許將黃男帶回警局偵訊，希望能藉此釐清行兇者真正身分。

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