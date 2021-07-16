微解封第一個週末！寧夏夜市現排隊人龍　一張照片曝現場狀況



記者邱中岳／台北報導

中央疫情流行指揮中心在7月12日宣布「微解封」，16日也是微解封後的第一個週末，《ETToday新聞雲》實際走訪店家，有店家看好週末晚上的人潮，但也有攤商擔心週末應該跟平常一樣。

全國疫情指揮中心宣布「微解封」，位於台北市大同區的「寧夏夜市」，也同步開始恢復營業，但每天出來擺攤的攤商均有限制，《ETToday新聞雲》也實際走訪寧夏夜市。

▲面對「微解封」第一個週末，寧夏夜市攤商也做好準備。（圖／記者邱中岳攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

寧夏夜市在傍晚有一些知名攤商，例如滷味、沙拉船，已經開始有大排長龍的現象，45歲的齊小姐則表示，沒有疫情前夜市就是人滿為患，微解封至今來了3次。

齊小姐指出，夜市剛開攤的時候，約在6時至8時許，人會比較多，當然不能跟3級警戒前相比，但是9點之後人潮就會變少，可能攤商也因準備食材有限，賣完也早早收攤。

▲「微解封」第一個週末，有攤商認為人潮並沒有變多。（圖／記者邱中岳攝）

1名攤商表示，一開始覺得人潮會比較多，但是好像又還好，最近疫情有點小緊張，所以人潮就沒有出來，且16日台北市又拉到雙位數，微解封後備料還是不會太多，以前這個時間夜市已經爆滿，現在晚上狀況應該會跟平常一樣，微解封跟沒解封是差不多。

▲「微解封」第一個週末，有攤商看好，夜市熱潮會從週末延續到假日。（圖／記者邱中岳攝）

另名呂姓攤商則表示，在這邊擺攤10年，從12日宣布之後，夜市人潮有越來越多的趨勢，人都慢慢出來了，也看好微解封之後的週末表現，也相當有信心人潮會越來越多，甚至會從週末延續到假日，

呂先生則表示，微解封後，擺攤進的食材不多，主要因為顧及新鮮度，週末有多進一點，大概多了3至5成的食材來賣，也怕萬一人潮不如預期疫情變化或有問題，所以不敢進太多。