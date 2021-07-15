「社工」來電辦理老人補助　萬華婦百萬老本差點飛了

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲銀行通知，1名婦人在銀行以裝修之名要提領1百萬元，行員告知可協助護鈔，但被婦人拒絕，行員驚覺有異隨即報警處理，警方關懷提問才讓婦人說接獲「社福中心」要申請補助，必須先將錢全部提領清空帳戶。

警方調查，60歲的婦人在5日上午10時許，跑到瑞興銀行萬華分行，想提領名下帳戶1百萬元存款，行員當初關懷提問，婦人表示要繳清房屋貸款，行員想協助護鈔，但卻遭婦人拒絕。

▲萬華婦人到銀行領百萬，警方到場婦人表示「要申請老人補助」，沒想到卻是詐騙一場。（圖／記者邱中岳翻攝）



行員驚覺有異，隨即告知轄區西園街派出所，警員獲悉後趕往現場，婦人才坦言接獲「社福中心」社工電話，表示在疫情期間可以協助辦理「老人補助」，但須先將帳戶錢交管，避免有資格不符。

警方獲悉後隨即告知婦人，「這就是傳統的詐騙」，婦人起出還不以為意，但是警方打給真正的社福中心查證，也通知婦人子女到場，經過一番人「勸說」，才讓婦人打消念頭。

疫情自5月中爆發至今，萬華分局夥同轄內金融機購、超商夥伴，業已攔阻計4件詐騙案件，攔阻金額高達1百多萬元，呼籲民眾接獲電話要監管金錢、提領金錢，一定要謹記一聽、二掛、三求證」步驟求證。

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