仿潮牌集團撈千萬　開庭比賽說謊！僅1古早人「光明磊落」免囚

▲警方2018年間查獲一間擁有完整分工一條龍措施，專仿潮牌衣物的成衣公司。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）



記者林冠吟／新北報導

新北一名黃姓男子自2015年間與5名共犯，仿冒10餘家潮牌衣物，直到2018年被警方查獲，3年間獲利至少上千萬。由黃男開設工廠，設置一整條完整的上下游產業線，再分發給其餘共犯車縫、銷售，事後全被依違法商標法起訴。而黃男等人到案後，對於案情與犯罪所得交代不清，其中一名官姓男子更向法官堅稱3年的犯罪所得僅有2000元，不過不被法官採信，判刑1年，其餘人也被判刑5個月到2年半不等，犯罪所得全數沒收。

黃姓男子在新北有2家成衣公司，2015年間，他看上仿冒商標衣物獲利甚高，至2018年3年間仿冒10餘家知名潮牌商標，如Nike、Adidas、Under Armour、Champion、Superdry等普遍受年輕人所喜愛的潮牌商標，和哥哥等相關產業業者聯手設置一條完整仿冒產業鏈，將半成品成衣，送往下游廠商印上商標、刺繡、車縫、整燙，最後才賣給各個衣物零售業者，再進行銷售。

▲6名共犯中，僅有一名陳姓男子坦承一切，有名官姓男子更堅稱3年犯罪所得僅2000元，不被法官採信。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）



不過這條擁有完整一條龍產業鏈的仿冒衣物製造商，在2018年間被相關業者盯上後向警方檢舉，警方到場後查獲大量的成品與半成品仿冒服飾。

偵訊時，黃男和5共犯雖認罪，但對於作案細節與證詞卻交代不清、前後矛盾，堅稱其犯罪所得每月僅有約2到3萬元，而同為共犯的官姓男子更向法官指出，他3年總犯罪所得僅有2000元而已。

法管審酌其相關證詞，認為官姓男子堅稱其犯罪所得僅有2000元，「何人能信？」不採信其證詞，認為黃男等一干人等所辯毫無可信度，更無悔改之意，最後判官男有期徒刑1年，並應繳回犯罪所得316萬餘元。

但有一名陳姓男子到案後不但坦承犯案，對於其犯罪所得也都老實交代，表示其每月大約可賺到8到9萬元不等。法官指出，陳男與其餘被告相比，凸顯出其光明磊落與古早台灣人誠實之風，事後更與16商標被侵害的公司達成和解，顯見有積極彌補損害之心，輕判陳男有期徒刑5月、得易科罰金後免囚，其餘人等則判有期徒刑6月到2年6月不等，犯罪所得全數沒收。

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