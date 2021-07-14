確診數超越新北！鄭文燦憂「仍有隱形傳播鏈」：有疑慮就去採檢

▲桃園14日下午召開防疫記者會，公布確診者足跡與相關事項 。（圖／翻攝鄭文燦臉書）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

指揮中心14日宣布台灣本土病例新增17例，其中桃園新增3例，桃園市長鄭文燦也在下午召開防疫記者會公布確診者足跡與相關事項。鄭文燦指出，14日新增的3例中，1例為13日已公布的快遞員家人，其餘2例皆為確診個案的接觸者，於居家隔離採檢後確診，他呼籲，桃園地區仍有隱形傳播鏈，要達到清零的目標還需要民眾配合，只要認為自己身邊具有潛在傳染源，都可以到醫院採檢或進行居家快篩，才能完成清零計畫。

桃園市14日新增3例確診個案，累計已有862人確診，確診者的年齡為10多歲至60多歲，不過居隔人數稍稍上升至284人，主因為日前確診的快遞員，市府對其家人和公司擴大匡列採檢。而14日新增的3名確診者中，一例13日已公布，為染疫快遞員的家人，案15418，其餘2位案15427和15434為確診個案的接觸者，皆在居家隔離期間採檢後確診。

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鄭文燦表示，新增的確診個案中顯示桃園目前仍有隱形傳播鏈的存在，其中案15418出現症狀後，快篩陽性採檢後確診，並匡列其5名親友，至於其詳細足跡目前仍在疫調當中。

鄭文燦強調，桃園地區現階段無法達到清零計畫，也顯示出仍有隱形傳播鏈的存在，這些隱形傳播性需要全部掌握，並進行疫調，才能確實阻隔傳染，市府端也會仔細追查每個個案，但如果有民眾認為自己身邊可能具有潛在的傳染源，也可以透過居家快篩、撥打1922或是前往合作的醫療員所進行篩檢，才能早日完成清零的計畫。

▲▼桃園14日公布確診者足跡與相關事項。（圖／桃園市政府提供）

