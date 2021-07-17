機車「遭鬼移」屁股歪進身障停車格　慘吞1200元罰單她怒了

▲去年11月台北一名郭姓女子的機車遭人移動到身心障礙停車格上，慘遭巡邏員警開出一張1200元的罰單。（圖／示意圖，與本案無關／記者陳豐德翻攝）



記者林冠吟／台北報導

台北市一名郭姓女子去年11月，將機車停在一般機車停車格內，事後卻發現機車被人移到隔壁的身心障礙專用停車位內，遭新莊分局頭前派出所巡邏員警經過看見，開出「於身心障礙專用停車位違規停車」1200元的罰單，郭女不服申訴不成，怒打行政訴訟。台北地院審理後勘驗照片，判郭女勝訴，撤銷罰單。

郭姓女子去年11月12日下午將機車停在一般機車停車格內後離去，未料等待回來準備要牽車時，卻發現機車遭人挪動過，更多了一張1200元「於身心障礙專用停車位違規停車」的罰單。郭女不服向行政機關申訴，認為自己的機車是遭人移動，而她的機車更是只壓在身心障礙停車格的線上，絕無占用身心障礙停車格的行為，卻遭到駁回，怒再提行政訴訟。

庭審時，台北市交通事件裁決所則認為，郭女將機車停放在身心障礙停車格上，被巡邏員警發現開單，且郭女當時不在場，未能保持立即行駛的狀態，員警僅是依法開單，在執法上並無違失或不當的行為。

台北地方法院審酌相關影像後發現，郭女主張自己的機車是遭人移動至身心障礙停車格內，根據相關照片顯示，身心障礙停車格的隔壁是一般機車停車位，而身心障礙停車格內已停放一部身障機車，郭女的機車其車頭和前車身都還在一般機車停車格內，後車身則壓在身障停車格的線上，與郭女主張機車是遭人移動等語符合，認定郭女的機車應是遭人移動才會在身障停車格上。

法官指出，現今機車停車常遇到其他機車駕駛人移動他人停放機車，以增加自己機車的停車空間，類似情形屢見不鮮，是一般民眾的生活經驗，難認郭女主觀上具有可非難性與可歸責性，因此判郭女勝訴，撤銷罰單，全案仍可上訴。

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