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社會 社會焦點 保障人權

街友日花1萬當大爺！一動作奪15萬救命錢　飯店品千元牛排配醇酒

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

放在家門口也被偷！高雄9日有一名男子將15萬元放在機車置物箱中，忘記將現金拿出就轉身進家門，卻被路過的林姓街友撬開置物箱，偷走裡面的15萬元，而這15萬元僅僅才過一個星期，就被林男花到只剩8萬6900元，平均一天花掉約1萬塊。

▲▼高雄街友偷錢。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名林姓街友隨機撬翻路上的機車置物箱，得手車內的15萬元現金。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄一名男子9日將家人的15萬元醫藥費放在機車置物箱，將機車停在自家門口後進屋，忘記將15萬元也帶進屋內，待隔日早上想起，卻發現置物箱內的15萬元現金不翼而飛，緊急報警求助。

三民派出所員警接獲報案後，沿路調閱相關監視器，循線找到一名林姓街友，林男隨機翻動機車置物箱翻找貴重財物，沒想到竟然真的被他挖到15萬元現金。

▲▼高雄街友偷錢。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼林姓街友被抓到時，短短一星期就將15萬元花到只剩8萬餘元。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄街友偷錢。（圖／記者吳奕靖翻攝）

窮慣了的林男得手15萬元後，以平均每天花掉1萬元的速度，盡情吃喝玩樂。清還部分債務後，第一件事就是先提升自己的生活品質，從街頭露宿升級成住飯店，每天吃1千元到2千元的牛排，更開喝一瓶超過2000元的威士忌，直到16日被警方逮到，15萬現金僅剩下8萬6900元，警方事後也將林男依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

三民派出所也向民眾呼籲，切記不要將貴重財物放在機車置物箱或置物籃內，更不要認為只是離開幾分鐘，財物不需要隨身攜帶，因為往往就是一時的疏忽成為宵小下手的好時機。

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