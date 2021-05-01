看中同一件！人妻穿長洋裝逛街「撞衫」妹子　眾人驚：我也有一件

▲太太與路人撞衫。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

不少店家會開設連鎖店，遍及全台灣北、中、南，希望可以增加更多的消費者前來購物，但有可能因此發生撞衫的鬧劇，一對夫妻日前到台中逛街，妻子穿著水墨油漆畫設計的白色長洋裝，結果竟然遇到另外一名也穿著同款服飾的女民眾，他將撞衫的同框畫面PO上網，笑翻許多網友。

老公在臉書「路上觀察學院」發文，日前跟妻子一起到台中逛街，當天妻子穿著氣質的長洋裝，以白色為底，上頭有著奶茶色與墨綠色的水彩畫設計，看起來相當韓系，沒想到和一名女民眾撞衫，兩人一前一後的畫面被老公拍下，「請問我太太台南買的衣服，穿到台中撞衫的機率有多大？」

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▲許多網友都有同款式的衣服。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

貼文一出，網友們全笑翻了，「夜市都很容易撞」、「還好只是撞衫而不是撞老婆」、「撞衫不可怕，誰醜誰尷尬」、「這時候就比臉了」、「英雄所見略同」、「如果一件299特價中，那撞衫機率確實大」、「要不撞衫只有訂製服了，這樣一件洋裝大概20萬台幣起跳」。不少人也表示，鞋子也很容易撞，「上體育課的鞋子，10個女生5個穿addias白鞋，4個穿nike黑鞋」。

也釣出許多網友留言，自己也有一件一模一樣的衣服，「來桃園也能撞喔」、「我也有一件，我在台北

」、「同塊布料，不同款撞一波」，其中一名女網友買了同款衣服，但卻要價3000元，因此緊張詢問「我只想知道我買正韓3000多，有沒有買貴！」有網友找出該服飾的網路賣場，該服飾名為「幾何水彩混紡洋裝」，價格為880元。