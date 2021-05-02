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賣盜版A片LOGO沒拿掉　5家日商聯合提告！情趣店老闆下場曝

▲▼刑事局電信偵查大隊5月6日破獲跨國色情片案，日本IPPA依違反著作權法重製等提出告訴。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲劉姓男子販售大量日本盜版色情成人光碟，慘遭判刑。（圖／資料照）

記者林冠吟／台北報導

台北一名劉姓男子，開設名為「情趣夢天堂」的情趣用品店，並在裡面販售盜版的色情成人光碟，遭到5家日商公司聯合提起訴訟。台北地方法院審理後認為，劉男罪證據鑿，依商標法判處劉男有期徒刑5月，可易科罰金，並沒收全數犯罪所得。

據了解，劉男在台北開設一家「情趣夢天堂」的情趣用品店，並在店內販售盜版A片光碟，以一片20到30元的價錢購入再以一片50元的價格售出，但由於劉男在販售時並未將廠商的LOGO拿掉，因此一次被5家日商一狀告上法院。

判決書指出，劉男雖然承認有在販賣成人光碟，但是始終否認有違法商標法的嫌疑，且因為光碟的封面都沒有貼標籤，甚至還質疑警方的搜索過程違法，所查扣的1126張光碟並非全部都是他們家的。

▲▼日本成人片製造商旗下AV女葵司，感謝台灣電信警察大隊。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲日本成人片製造商旗下AV女葵司，曾感謝台灣電信警察大隊破獲盜版A片。（圖／資料照）

法官調閱監視器畫面審酌後，認為警方在搜索時，公司同事和劉男都有在旁查看，並沒有人自行將攜帶來光碟放入紙箱內的情形，且警方所查扣的光碟都是自貨架上取下，並無任何疑慮。

法官認為，由於劉男的犯罪事實證據已相當充分，劉男的員工沒有必要在搜索之際，趁機栽贓、嫁禍劉男，且所查獲的光碟上原應有商標的位置都遭人刻意掩蓋，如果有意陷害無須將商標刻意遮住。

此外，劉男也主張他不知道他所販賣的成人光碟上有日商公司的商標，也沒有發警告函通知，主觀上並沒有直接侵害商標法，但法官審酌後認為，劉男以經營販售成人光碟為業，現階段市面上所販售的日本成人光碟片多由日本成人片商所製造，劉男以每片20到30元的低廉成本購入，常人都知道該光碟不可能有合法授權，何況是經營這行的劉男。

同時，在所查扣的光碟中，劉男更刻意在有商標的地方以其他圖樣覆蓋，明顯刻意為之；劉男也辯稱他沒有意圖要使消費者誤認其商標，但劉男在明知其所販售的光碟中含有商標，未經授權卻執意販賣，使消費者誤認所購買的光碟以有授權，因此不採信劉男的說法。

法官指出，劉男明知商標有辨識商品來源功用，須經過權利人投入大量資金於商品行銷及品質改良後等一定時間，才能讓商標具有一定信賴效果，但劉男卻販賣品質低劣的仿冒商品，明顯侵害商標專用權人的市場利益，有礙公平交易秩序，破壞我國智慧權保護的國際聲譽，且劉男犯後態度不佳，至今未能與日商等達成和解，因此將他依商標法判處有其徒刑5個月，可易科罰金，並沒收全數犯罪所得。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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