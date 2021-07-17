疫苗可以混打嗎？她籲「必須認真考慮」　三解方加快第一劑覆蓋率

▲全台開始大規模接種疫苗 。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國內開始大規模接種疫苗，針對疫苗混打爭議引發各界討論，民眾黨立委蔡壁如17日於臉書發文表示，要解除台灣選疫苗的亂象，必須要認真考慮混打政策，這樣才能加快第一劑覆蓋率。

蔡壁如指出，包括英國牛津疫苗集團（Oxford Vaccine Group)的混打研究，都一直在進行著，AZ+BNT已完成，AZ+莫德納也已開始進行。很多國家都有混打，冰島AZ+BNT，德國AZ+莫德納也是可以。

蔡壁如認為，台灣要解除選疫苗亂象，AZ+BNT、 AZ+莫德納是要認真考慮的疫苗政策，這樣才能加快「第一劑覆蓋率」。站在公衛的立場，目前台灣最迫切需要的是「營造一個有中度免疫保護力的社會」。但目前不管是友邦捐贈的、民間企業購買捐贈的、或是政府自購的，累積到7月15日最多也只有890萬劑，要達到7成的接種率，仍有一段距離。

但是，蔡壁如強調，「先打一劑」是可行的。在施打完必要的接種對象，像是站在第一線防疫的醫護、警消和邊境人員之後，再一次強烈建議「請按年齡順序施打」。

蔡壁如指出，特別是第2類「中央與地方防疫人員」總計約16萬人，這些不在醫院、不進疫區、也不接觸確診者的中央官員們，第二劑接種順序，應該排在救護車人員、居家檢疫人員的後面。

蔡壁如呼籲以下三點：

1.趕快把中央地方沒使用的莫德納保存下來。

2.延緩第2類「中央與地方防疫人員」第二劑的施打，讓更多的人可以施打到第一劑。

3.即將施打的「各類專案接種」都用AZ施打。

蔡壁如強調，「先打一劑」是現階段實現這一個公共衛生理想，最迫切需要考慮的疫苗接種原則和策略。不論哪一個廠牌的疫苗，都先給最多的台灣住民（國人和外國人）打第一劑，所有廠牌的第二劑，都在第一劑接種後的12週施打，但是第一線醫護可以依該廠牌最短的第二劑接種間隔施打。在傳染病大流行的年代，除非每一個人都安全，否則沒有一個人可以單獨安全無虞！

▼民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）



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