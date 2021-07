斯洛伐克贈疫苗、9月訪團來台　外交部歡迎：樂見深化夥伴關係

▲斯洛伐克國旗。(資料照/達志影像/美聯社)

記者陳家祥/台北報導

中歐國家斯洛伐克日前宣布贈台1萬劑疫苗,接著傳出台斯兩國計畫在7月底簽署司法互助協議,以及斯洛伐克預定9月組代表團專機訪台,訪台層級與規模都將開創新頁。對此,外交部17日回應,樂見台斯雙方自2003年相互設處以來,關係不斷地持續深化,彼此都有意願繼續拓展雙方在各項領域合作的夥伴關係。

外交部表示,斯洛伐克捐贈我國1萬劑疫苗,與我共同攜手應對疫情的挑戰,正是「若不能人人安全,就無人安全」(No one is safe until everyone is safe)精神的體現。斯洛伐克對台灣的友誼與關懷,外交部再次表達誠摯感謝。



外交部指出,台斯雙邊各項領域的合作十分密切,無論公私部門都有許多友好的互動。外交部樂見台斯雙方自2003年相互設處以來關係不斷持續深化,彼此也都有繼續拓展雙方在各項領域合作夥伴關係的強烈意願。

外交部強調,未來外交部將與我國政府各相關部會以及民間企業組織繼續共同努力,透過各種途徑及方式,與我們在中歐地區的忠實好夥伴斯洛伐克發展更為緊密且互利互惠的關係。

外交部也細數,斯洛伐克過去對台即十分友善,捷克參議院議長韋德齊去年8月底率團訪台遭中國政府恐嚇威脅時,斯洛伐克總統查普托娃(Zuzana Čaputová)第一時間發言力挺,強調無法接受中國恫嚇歐盟國家。

台斯兩國總統也在今年5月同時受邀在第四屆「哥本哈根民主高峰會」(Copenhagen Democracy Summit)發表演說,共同呼籲全球民主夥伴加強團結合作。

另外,在公衛議題方面,斯洛伐克自去年10月起,即將台灣列入綠色安全名單,是歐盟第一個對台灣民眾入境免除隔離檢疫的成員國,凸顯斯洛伐克對台灣防疫成果的肯定。

今年5月台灣疫情警戒升級,斯洛伐克即主動向我國駐斯洛伐克代表處表達樂願捐贈我方疫苗,也期盼以此方式感謝去年我國在斯洛伐克疫情最嚴重時刻,外交部、高雄市政府及民間團體紛紛慷慨馳援,捐贈斯洛伐克總計70萬片口罩的善舉,在在顯示台斯雙方的真誠友誼。