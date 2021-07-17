疫情害黑鮪魚價崩！「第一鮪」 每公斤1萬元　現在慘到只剩149

▲2021年東港第一鮪拍賣創下每公斤萬元歷史高價紀錄 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

東港黑鮪魚文化觀季6月底結束，2021年受三級警戒及捕釣數量創13年來新高影響，平均價格比前年低2成左右，漁民期盼來年疫情結束，恢復黑鮪魚消費盛況。

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▲▼東港黑鮪魚。(取自 ／東港區漁會前總幹事林漢丑臉書)

根據東港區漁會統計，今年迄6月底的釣獲數共4367尾，較去年同期多出1460尾，更比往年的1、2000尾，多出不少，創了13年來新高紀錄。

5月16日起國內疫情三級警戒，幾乎是黑鮪魚文化觀光季甫一推出就遇到疫情，導致觀光客卻步，無法在餐廳用餐，嚴重影響銷售量，衝擊價格，今年平均交易價格在7、800元間，與往年的5、600元，相差二成左右。

以今年東港第一鮪來說，由於捕釣第一尾時間位在3月底，為拉抬黑鮪魚觀光文化季的聲勢，以每公斤價格喊到1萬元成交，破了去年第一鮪每公斤9千元的紀錄。

可見拍賣價格與捕釣數量的有很大關係，以東港區漁會總幹事鄭鈺辰表示，今年4月17日拍賣日，當時疫情未爆發，當天只有一尾進行拍賣，拍賣價格就達每公斤2000元；5月底，疫情嚴峻，到貨量大，就出現過每公斤僅149元歷史低價，價格差距甚大。

東港區漁會指出，今年是黑鮪魚豐收年，加上嚴峻疫情，導致供需嚴重失衡，拍賣價格比往年低，影響漁民收入，也很鬰卒，期盼疫情早日過去，恢復往年黑鮪魚銷售盛況。

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