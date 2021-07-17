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車上喝水罰6千「路邊抽菸卻不罰」！他無奈：政策爛　曝工地辛酸面

▲▼施工,工人 。（圖／記者黃可昀攝）

▲示意圖。（示意圖／記者黃可昀攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北一名陳姓男子日前與妻子兩人在車上脫下口罩喝水，卻被員警各開3000元罰款，戶外用餐議題再次引起關注，一名戶外工作者表示，大家中午都躲車上吃飯，生活過得很辛苦，並指出很多建案場，室內都塞滿十幾個工人，戴口罩也只是做樣子，希望政府正視這些問題，而不是開單刁難。

該名戶外工作者在PTT發文，帶領的團隊大部分都在戶外工作，受疫情影響不能在戶外脫口罩，午餐時間大家都躲在車上吃，就有人問說「會不會真的被開單？」他則霸氣回說「真的開我扛啦，快吃一吃去睡午覺」，認為這條法規根本是嚇唬人民用的，基本上的警察還是會勸導，真的要罰錢的根本罰不完。

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他指出，很多建案場、內裝場室內都超過10位工人在工作，有的人甚至連口罩都不戴好，「直接群聚開下去就飽了」，但是工人就是得在戶外工作，政府也沒有給出配套措施，「所以很多奇怪的罰則就是有問題，外出工作者的生活怎麽辦？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO認為，政府制定政策應該要考量到各種狀況。（圖／翻攝自PTT）

他無奈表示，有幾次到現場時，發現人數跟跨年晚會一樣多，「我真的很想1922打下去」，但他怕死，也擔心團隊有人確診，所以都會把場地清空，只留下自己人，「起碼真的出事 人流行蹤控管我都可以100%掌握」，最後，他也喊話政府，「政府請加油，把當在野黨的氣魄拿出來」。

對此，網友們回應，「制定政策的都坐辦公室的，哪裡懂外面工仔的辛苦，叫他們自己來體驗的一天就知道有多不合理了」、「所以現在車子每個窗戶都裝遮陽簾就對了」、「其實路上不乏有人口罩戴一半，露出鼻子，不知道戴什麼意思」。

其中，很多網友都提到，路上脫口罩抽菸的人一堆，但警察卻抓在車上喝水的人，非常不合理，「路邊一堆抽菸的，我沒看過有被抓的」、「抽菸亂丟菸蒂沒事，吃飯喝水被罰，政府真棒」、「抽菸拜託抓一抓，人行道路邊常看到」、「路上抽菸的一大推，抓車上喝水是有事嗎」。

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