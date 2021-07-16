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快訊／張忠謀拋球：半導體晶片在國家安全顧慮下有境內自給自足趨勢

記者陳家祥、蘇晏男／台北報導

台積電創辦人張忠謀16日代表總統蔡英文出席亞太經濟合作組織（APEC）首屆「非正式領袖閉門會議」，張忠謀表示，他在視訊會議上向APEC會員國們指出，自由貿易僅是各APEC經濟體貢獻自己的競爭優勢，近來我們很關切在國家安全顧慮下，有要求「境內」半導體晶片自給自足的趨勢。

針對疫後經濟復甦，張忠謀表示，他在會中敦促APEC成員，在考慮重要國家安全需求後，彼此間及與全球進行自由貿易。在過去70年，自由貿易使多數APEC經濟體蓬勃發展。自由貿易僅是各APEC經濟體貢獻自己的競爭優勢，而其他APEC成員藉此受惠的方法。

對於半導體晶片與供應鏈的發展趨勢，張忠謀說，近來我們很關切要求「境內」半導體晶片自給自足的趨勢，但我們必需指出，過去數十年的自由貿易大幅促進半導體技術發展，因此，越趨複雜的技術致使供應鏈走向「境外」。

張忠謀強調，我們認同國家安全的顧慮確實存在，也相信針對國安應用，在國境內存有一個能夠自給自足的供應鏈是審慎的作法。然而，針對規模大得許多的民間市場，一個基於自由貿易體系的供應鏈是最好的作法。

「試圖讓時光倒流是相當不切實際的。」張忠謀指出，如果嘗試讓時光倒流，不僅成本將會提升、技術的進步可能放緩。在花費了數千億與許多年的時間之後，結果仍將是無法充分自給自足且成本很高的供應鏈。

張忠謀也表示，總結來說，針對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，中華台北能夠協助，我們也願意、並準備好以自身的知識與經驗提供協助」，中華台北和其他許多APEC成員一樣，需要儘快取得更多疫苗。關於疫後經濟復甦，中華台北敦促在考慮關鍵國家安全需求後，應該採取自由貿易。

今年的亞太經濟合作會議(APEC)「非正式領袖閉門會議」於台北時間今16日晚間7時至9時40分以視訊方式舉行，這是APEC自1989年創立以來，主辦國首次於年中加開一場領袖層級會議，我國領袖代表台積電創辦人張忠謀全程與會。本次會議紐西蘭邀請各國分享因應疫情的經驗，並共商疫後經濟復甦的合作機會，希望藉此次會議展現APEC團結抗疫的決心，並討論如何重建更美好的未來。

總統府晚間也表示，此次的會議順利，張忠謀也圓滿達成任務，我國感謝紐西蘭本年在全球疫情艱困期間，主動加開這場非正式領袖閉門會議，透過區域合作共同帶領各國走過疫情、邁向永續包容的復甦。我國將持續與所有APEC會員合作，共同增進亞太區域的和平、穩定與繁榮。

總統府指出，國際貨幣基金(IMF)總裁Kristalina Georgieva及世界衛生組織(WHO)公共衛生緊急計畫執行主任Michael Ryan，應邀分別從「經濟」與「公衛」面向就疫情帶來的衝擊分享建言，認為疫苗政策已成為全球當前最重要的經濟政策，呼籲亞太地區以更公平、更快速的方式分配疫苗，才能有效協助全球經濟復甦。

總統府說，這次會議也通過「APEC經濟領袖聲明：克服疫情與促進經濟復甦」(APEC Economic Leaders’ Statement: Overcoming COVID-19 and Accelerating Economic Recovery)，鼓勵各會員在疫情診斷與治療領域的合作，加速疫苗公平分配、擴大疫苗製造及共享，支持打造安全有效的疫苗供應鏈、加速商品與服務流通、恢復跨境人員的安全移動，同時承諾各國將運用財政、貨幣與紓困等政策促進經濟復甦，掌握創新契機協助勞工與企業成長，特別是婦女及微中小型企業；另重申應對氣候變遷及環境挑戰、促進永續金融、強化數位轉型與縮減數位落差的重要性，並致力於追求自由、公平且非歧視的貿易投資環境以因應疫情影響。

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