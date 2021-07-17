網購咖啡豆「卻收到這一包」　商品主人現身相認！

▲買咖啡豆卻收到枸杞。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



實習記者周依儒／綜合報導

疫情期間許多人使用線上購物，也導致物流量暴增，難免收到的東西會出錯。日前一名網友發文表示，自己在好市多線上購物買了一包「雨林咖啡豆」，沒想到收到時打開看到商品卻超傻眼，也讓他直呼「線上購物真的忙壞了」！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文表示，他在好市多線上購物上買了一包「雨林咖啡豆」，但沒想到到貨時打開竟然是一包「枸杞」，只見袋中枸杞形狀、大小和咖啡豆差不多，就連深紅色的顏色都和咖啡豆有些相似，乍看之下真的會搞混。

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▲咖啡豆和枸杞乍看之下的確有點像。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



原PO說，看這種情況就知道最近幾個月物流人員忙線上購物真的忙壞了，而他怕好市多盤點會出問題，因此也趕緊做退貨處理，「COSTCO退貨很快，早上就收走了，鼓勵一下辛苦的物流！」

貼文一出後也讓許多網友笑翻，「恭喜得到好市多新品種咖啡豆，還有明目功能」、「可能真的累了」、「長得太像」、「枸杞偽裝咖啡豆成功」、「枸杞口味的咖啡豆」、「其實這是最稀少的頂級莊園小粒種雨林紅咖啡豆」、「回附一瓶蠻牛給物流人員」、「枸杞比咖啡貴欸！嚴格來說你賺到」、「珍貴紅咖啡、台灣特有種」、「物流人員忙出貨送貨真的辛苦了」、「不能怪他們，因為疫情期間貨量真的爆炸多」。

▲枸杞主人相認。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



有趣的是，有一名應該是枸杞主人的網友在原PO的貼文留言處「相認」，他表示他是在好市多上訂了一包枸杞，沒想到來了包雨林咖啡豆！搞笑烏龍讓不少網友直呼，「天啊找到你了！」、「相認做朋友了」、「我還在想是不是有人的枸杞不見了」。