議員爆民眾與確診者在好市多重疊20分鐘未被匡列　怒批市府無作為

▲北市好市多內湖店有確診者足跡，賣場15日進行清消作業。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市15日公布案15424在10日至12日曾去過內湖好市多、內湖IKEA及全連內湖安康店，有民眾向民進黨北市議員陳怡君投訴，稱自己與確診者足跡重疊20分鐘，卻未收到通知、未被匡列，批評市府毫無作為，一切都要靠市民自己警覺，才讓北農疫情擴大。

北市府15日公布2例確診者足跡，其中案15424曾在7月10日下午2時25分至2時45分到過好市多內湖店，下午2時50分至下午5時40分則是到IKEA內湖店；11日下午5時至5時40分再度赴IKEA內湖店；12日晚間8時07分至8時20分到全聯內湖安康店。

北市衛生局表示，該案在13日確診，匡列接觸者4人，其中2人PCR核酸檢測為陰性，1人為陽性確診，另1人檢驗結果尚未出來，曾到過的好市多及全聯門市在13日完成清消，IKEA則在14日完成清消，均在15日依照微解封指引通知停業。

對此，陳怡君指出，16日接獲市民投訴，自己是看到新聞後才知道10下午2時多與確診者同時在好市多採買物品，時間長達20分鐘。陳情民眾氣憤表示，她跟確診者同一天同時間去採買，時間完全重疊，但市府僅公布確診者足跡，她卻沒被匡列也沒有接獲任何通知，質疑實聯制完全沒發揮功能，形同虛設。

陳怡君說，陳情民眾在好市多停留約半小時，她從新聞上看到確診足跡後相當擔心，緊急安排篩檢並自我居家隔離，雖然她這一陣子多在家裡，但期間兒子與媳婦曾回來看她並共處三天，讓她相當擔心自己是高風險群並傳染給家人，她也痛批市府毫無作為，應在第一時間就通知到過相關地點的民眾，但現在卻一切都要靠市民自己警覺，市府這種態度，造成匡列不實，才讓北農疫情擴大。

陳怡君也表示，市府衛生局公布案15424當日足跡包括好市多、IKEA、全聯，但一整天下來卻僅僅匡列4人，她質疑匡列的4人是否都是確診者的家人，還是三個賣場只匡列4人？這樣的匡列範圍是否足夠，有無落實匡列、隔離，讓人高度懷疑。

陳怡君要求，台北市政府發現確診者後，應主動向中央索取1922實聯制紀錄，並以簡訊通知該時段與確診者在同賣場的民眾，讓民眾留意是否有身體不適，及時採取快篩與居家隔離，以避免造成家庭群聚感染。

▲民眾秀發票證明自己與確診者足跡重疊20分鐘。（圖／陳怡君辦公室提供）

▼北市15日公布案15424確診者足跡。（圖／北市府提供）