斯洛伐克贈疫苗「只是第一步」　大型訪團9月搭專機來台

▲斯洛伐克國旗。（資料照／達志影像／美聯社）



文／中央社記者溫貴香台北電

台灣與中歐國家斯洛伐克關係可望有重大突破，知情人士今天告訴中央社記者，兩國計畫7月底簽署司法互助協議，斯洛伐克一個由數十人組成的代表團預定9月搭政府專機訪台，訪台層級與規模都將開創新頁。

斯洛伐克訪問團是由經濟部次長佳雷克（Karol Galek）率領，原訂5月底抵台，因台灣疫情警戒升級而延後，如果依計畫在9月成行，將會是台灣這波疫情穩定之後最早來台的外國重要訪團之一。

歐洲聯盟（EU）15日宣布，成員國已捐贈超過300萬劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給世界各國，部分運輸費用由歐盟承擔，其中斯洛伐克捐贈1萬劑給台灣。

知情人士指出，這只是斯洛伐克這段時間3波重要友台行動之一，第2波是這個月底將與台灣簽署雙邊司法互助協議，第3波也是最重要的一波行動是政府跨部會與民間企業共同組團訪問台灣。

另一位消息人士說，在兩國沒有邦交的情形下，斯洛伐克這個訪問團已最接近官方性質：成員包括行政部門官員，此行獲得政府授權，而且政府還派出專機接送。

預計率團訪台的斯洛伐克經濟部次長佳雷克今天說：「當斯洛伐克經歷嚴重疫情的時候，台灣站在我們身旁，（在2020年4月）捐贈了7萬片口罩。現在輪到我們來協助台灣了。」

知情人士表示，台灣與斯洛伐克兩國的關係目前可說是有史以來最好時刻，未來雙邊接觸的深度、廣度與層級都將突破以往台灣與歐洲國家接觸的規模。

斯國去年10月就將台灣列入「綠色國家」名單，而台灣是在斯洛伐克投資規模第2大的亞洲國家，提供數千個工作機會。近年雙方也積極在科技、經貿、環保及文化等領域加強合作，前總理馬托維奇（Igor Matovič）更曾對外讚賞台灣的防疫成就。

去年9月，捷克參議院議長維特齊訪台，遭到中國外交部長王毅公然發言恐嚇，斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）曾推文力挺維特齊。她說，「斯洛伐克支持捷克；歐盟與中國關係是以對話和相互尊重為基礎，針對歐盟成員及其代表的威脅與彼此間的夥伴關係有所衝突，因此不能接受」。

斯洛伐克面積約4.9萬平方公里，人口540萬，與捷克原本為同一個國家，稱為捷克斯拉夫，但雙方在1993年和平分離為兩個國家。

截至目前，斯洛伐克訪台層級最高的政府人物是國會副議長尼蔻森諾娃（Lucia Duris Nicholsonova），她在2019年6月率跨黨派國會議員一行4人來訪。

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