斯洛伐克捐台1萬劑疫苗　蔡英文感謝：台灣人民備感溫暖

▲蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

歐盟（EU）15日公布斯洛伐克將捐贈1萬劑新冠疫苗給台灣，據了解，斯國感念台灣曾在疫情期間捐贈70萬片口罩，2個月前即已表達捐贈意願。對此，總統府發言人張惇涵16日晚間表示，總統蔡英文代表我國政府與人民，誠摯感謝斯洛伐克的真摯友誼，斯洛伐克政府的及時協助，也讓台灣人民備感溫暖。

張惇涵表示，台灣與斯洛伐克在全球防疫工作密切合作，去年，在全球疫情蔓延之初，台灣政府、高雄市政府及民間捐贈斯國70萬片口罩；而斯國在去年10月起，就將台灣列入綠色安全名單，也是歐盟第一個對台灣民眾入境免除隔離檢疫的成員國。

張惇涵強調，台灣與斯洛伐克也互為堅實的民主夥伴，今年5月，斯國國會外交委員會，表決通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）決議案；而台斯兩國總統也在今年5月同時受邀在第四屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）發表演說，共同呼籲全球民主夥伴加強團結合作。

張惇涵說，斯洛伐克此次捐贈台灣1萬劑疫苗，可見台灣與斯洛伐克的堅定友誼，也再次彰顯出，全球共同抗疫之際，民主國家間相互扶持的「善的循環」。我國政府相關部門也將持續與斯洛伐克政府密切聯繫，進行後續工作事宜。台灣也會與斯洛伐克等理念相近的國家持續深化合作夥伴關係，為國際社會持續貢獻良善力量。