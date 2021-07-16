LIVE／APEC臨時峰會閉幕　張忠謀21:30說明成果

▲蔡英文13日接見張忠謀，並宣布再任他為我國APEC代表。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

亞太經濟合作組織（APEC）今（16）晚以視訊方式召開首屆「非正式領袖閉門會議」，台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文出席，而蔡也交付張表達2項主張。待會議結束，張忠謀晚間9時半在總統府內召開2021年「APEC非正式領袖閉門會議」會後記者會。《ETtoday新聞雲》全程直播。

總統蔡英文13日上午在府內接見張忠謀，並宣布再次邀請他擔任今年度的APEC領袖代表。同時，蔡英文也請張忠謀透過16日加開的「非正式領袖閉門會議」，表達兩項主張，包括：APEC國家應該相互協助疫苗的供應快速與穩定，以及APEC成員國應該攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

對於本次任命，張忠謀13日表示，他非常榮幸接受總統的任命，今年再次代表她出席APEC領袖會議，過去三年來APEC沒有實體會議，2019年時智利發生暴動而臨時取消，而2020年因為疫情主辦國馬來西亞舉辦線上會議，今年也因為疫情關係，主辦國紐西蘭也召開線上會議。

張忠謀也說，對於蔡英文希望他在臨時加開的閉門會議中提出的二項主張，他和總統有高度的共識，很高興也很榮幸在總統的任命下發表意見。

今年APEC主辦會員紐西蘭將於例行11月舉行的經濟領袖會議之外，新增於7月16日以視訊方式召開「非正式領袖閉門會議」，共商亞太地區因應疫情及促進經濟復甦的作法。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）已指派APEC資深官員會議主席暨紐西蘭外交貿易部次長維塔利斯（Vangelis Vitalis）擔任特使向蔡英文呈遞邀請函。