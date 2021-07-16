北車地下街爆群聚感染、K區封閉　北市造冊441人17日打疫苗

記者陳家祥／台北報導

台北車站K區地下街發生群聚感染，15日起全面封閉至18日，封閉所有地面、地下的相關出入口。為了防止疫病擴散，北市府特別開設「台北地下街K區Z區疫苗接種專案」，初步造冊441人，於7月17日下午1點到4點，分兩梯次於花博公園爭豔館施打。

台北市政府16日下午召開防疫因應記者會，黃珊珊表示，台北車站K區地下區到今天為止，已經有4人確診，第一案是發生在7月11日的3C電子用品店員，第二案則是發生在7月12日的手搖飲料店員。

黃珊珊說明，台北市政府在7月13日主動進行全面造冊篩檢，分別在7月14日、7月16日篩檢出便利商店店員、速食店店員的個案，其中速食店店員是新北市的個案，目前新北市政府還在做疫調。

黃珊珊指出，這些個案一開始都是發生在連通道附近，由於櫃位都非常接近，因此K區地下街已經在7月15日全面封閉，預計將停業至7月18日，封閉所有地面、地下的相關出入口，封閉前也已經全面進行清消，18日當天要開業前也會有大規模的清消。

黃珊珊說，目前看起來的確是職場群聚，這些櫃位的距離接近、人員關係有交錯，而且K區地下街是台北車站非常重要的連通過，除了發生在誠品地下街的4例，還有1例是在樓上的手搖飲料店，目前總共的數字是5例，已經構成群聚感染，所以全面停業清消。