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南韓疫苗採購「保密協議」挨批黑箱　防疫當局不知道下個月到貨數

▲▼ 南韓醫療工作者接種第2劑新冠疫苗。（圖／路透）

▲南韓部分疫苗品牌即將短缺，連政府都無法掌握下個月的到貨數，挨批是黑箱作業。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

南韓近來因為部分品牌疫苗供應即將出現短缺，導致預約情況大亂、接種進度延遲的情況產生，防疫當局即使解釋，與藥商有「保密協議」所以無法掌握下個月到貨數，卻還是被民眾認為是黑箱作業，不應該用保密協議來掩蓋政府訂購疫苗出差錯的事實。

根據南韓媒體《朝鮮日報》報導，隨著14日50多歲國民接種「莫德納疫苗」進度延後的影響，民間出現了「政府愛面子，損失轉嫁給國民」的聲浪，政府在與製藥公司簽訂疫苗契約時，曾大力宣傳稱「K防疫成果」，但此後又沒有告知何時到貨多少疫苗，突然出現了「預約大亂」、「接種進度延遲」等狀況。

▲▼南韓未滿30歲的士兵依計畫需接種輝瑞疫苗，圖為東奧選手接種輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲報導指出，南韓政府曾大力宣傳稱「K防疫成果」，卻沒有告知何時到貨多少疫苗，導致接種進度大亂。（圖／達志影像／美聯社）

南韓政府從去年年底開始反覆表示，「我們不像外國那樣，確診患者不多，不急著打疫苗」、「先觀察海外接種趨勢，如果確認疫苗的安全性，到時候再打也不遲」。但每次簽訂疫苗採購契約時，政府主要人物都會爭先恐後地宣佈「成功追加引進數千萬劑疫苗」。

政府方面還表示，「疫苗荒並非事實」會確保疫苗數為總人口（5135萬人）的兩倍，所以不用擔心，第3季度8000萬劑，第4季9000萬劑等季度引進時程也在這個時候公佈。

但此後近2個月來，完全沒有公佈下半年疫苗進口日程，南韓政府在6月17日、距離第三季只剩半個月才表示，7月份將進口1000萬劑，剩下的7000萬劑將在8~9月份進口，

「從7月開始，所有成年人都能順利接種疫苗」，結果與民眾所期待的不一樣，但政府沒有因此道歉

▲▼南韓疫苗接種不良反應佔總體比率為0.45%，其中高達9成5症狀為發燒、頭痛等。圖為總痛文在寅接種第2劑AZ疫苗。（圖／達志影像）

▲報導指出，政府接種疫苗的承諾不如預期，卻沒有人因此道歉，圖為南韓總統文在寅。（圖／達志影像）

即使7月已經過了一半，南韓進口的疫苗僅200萬劑，對於剩下的800萬劑何時進口、之後還有多少疫苗進口，卻毫無所知。

南韓政府直到疫苗抵達前2~3天才反覆發表「此次輝瑞疫苗ㄉ到貨量達50萬劑」之類的聲明， 並且以與製藥公司之間有「保密協議」為由，表示不能公開詳細的供應日程。

高麗大學感染內科教授金宇柱表示，「輝瑞、莫德納等著名國際製藥公司不是一個月，而是以一周為單位要求保密，這令人難以接受」。南韓輿論也指出，政府利用「保密條款」為所欲為。

▲▼莫德納執行長班塞爾承諾，明年第2季可望供南韓2000萬人份新冠疫苗。（圖／路透社）

▲南韓政府以「保密條款」為由表示無法得知下個月的到貨量，但學者認為政府不能用保密條款為所欲為。（圖／路透社）

南韓政府12日表示，截至7月已完成的185萬劑「55歲以上群體」的莫德納疫苗預約，不得已只好中斷。大韓疫苗學會副會長馬相赫表示，「政府以保密條款爲藉口，隱瞞了疫苗引進的差錯。」

雖然政府表示，「8月份將正式啓動20至40多歲的第一次疫苗接種」，但政府自己卻無法預測下個月疫苗到貨的數量，所以民間認為這種「黑箱疫苗政策」今後將持續下去。

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