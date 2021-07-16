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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

218公車司機確診　北市匡列78人篩檢「39人PCR結果出爐」

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府16日下午公布3例確診個案足跡，分別是案15432、案15443與案15458。其中，案15458根據市府資料，其足跡僅有公車218，研判應是該路線的駕駛。針對擴大篩檢結果，北市府指出，該案共篩檢78人篩檢，目前有39人PCR陰性，尚待其餘檢驗結果。

▲▼北市疫情0716。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0716。（圖／北市府提供）

根據衛生局資料，案15458可能的感染源為家戶感染，客運公司已在16日進行消毒，職場接觸者則陸續篩檢中。

台北市長柯文哲在記者會中指出，案15458在7月12日至7月14日，每天各工作2班路線。比較奇怪的是，該案的媽媽在6／13感染，接著全家五口居家隔離，然後父親6／11確診、案主妻子6／13、妹妹6／13、兒子6／15，全家五口陸續確診。

柯文哲說，然後因為這案主一直都沒感染，PCR都是陰性，直到6／30超過17天解隔離，但解隔離之前仍是陰性；7／6復工前PCR依舊陰性，且打了疫苗。直到他7／14為了照顧父親，先至醫院篩檢，結果陽性。

該案7／15病毒量測CT直36，表示病毒量很低，但另外一個可能是後來解隔離後，也許再被感染。比較特別的是，7／12-7／14上班期間，一天兩班路線，匡列同住5個，這些以前有感染過，先觀察；另外密切接觸者5人，為午餐共餐，所以吃飯還是不要圍著一起吃，這些同事通通都要居家隔離；另擴大採檢80多人。

柯文哲總結，該案可能是第一次沒感染可能是病毒量很低，沒被測出來，或者可能是解隔離在社區再被感染，很難去做清楚判斷。

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