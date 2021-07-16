台北一家3口回宜蘭躲疫情！父子先染疫　10多歲姪女陰轉陽確診

▲▼連20天加零的宜蘭新增1例，10多歲案15475她Ct值19.1。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

連20天加零的宜蘭，16日新增1例，新增案15475是10多歲女生，是台北一家3口為遠離疫情風暴，回宜蘭自主健康管理的父子檔案15081、案15082同住親人的女兒，因這對父子檔確診後，被居家隔離，2採陰解隔離前轉陽，Ct值19.1，因是居家隔離，在宜蘭並沒有足跡。

宜蘭衛生局表示，宜蘭16日新增1例的案15475，是父子檔案15081、案15082的同住宜蘭親人女兒。父子檔確診後，她被匡列居家隔離，曾經採檢兩次都是陰性，解除隔離前再篩檢1次，結果確診，Ct值逹19.1。她這段時間都在居家隔離，沒有留下相關足跡。案15475確診後，有1人被匡列，匡列者經PCR檢驗結果是陰性。

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宜蘭衛生局7/3公布的北市案例在宜蘭有足跡的父子檔是案15081及案15082。案15081的父母曾經在台北某家醫院待過，後來被通知曾與確診者接觸，必須居家隔離，案15081因此帶兒子、妻子回到宜蘭娘家。後來案15081父母均確診，案15081和家人被列為居家隔離者並採檢，結果父子皆為陽性確診。由於這兩例個案長期居住於台北市，是因其他家人需要居家隔離來宜蘭暫居，屬於台北市管理個案。