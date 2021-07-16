　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英誇林智堅疫苗施打「新竹模式」：全國第一名

▲蔡英文視察竹市疫苗施打站　林智堅有信心：7月底前25%可達標。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲蔡英文今日到新竹市疫苗注射站視察，肯定新竹隊在防疫期間做的努力。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市府接軌中央疫苗預約平台，今（16日）起至下周四（22日），為2萬911名線上預約者施打AZ疫苗，總統蔡英文今下午偕同新竹市長林智堅，視察新竹市立體育館疫苗施打站。蔡英文總統表示，新竹市府在防疫與疫苗施打工作創造出「新竹模式」，用心、效率與貼心值得做為表率，希望能多與其他縣市交流分享經驗，加速台灣人民大規模施打、強化整體防護力。

總統蔡英文、立法委員柯建銘在林智堅市長陪同下，視察體育館疫苗施打站，她說，今天到竹市疫苗施打現場，看到井然有序且有效率的施打，特別謝謝林智堅市長這段時間日以繼夜，帶著市府同仁投入防疫與施打疫苗作業，「真的是辛苦了，說你是全國第一名也不為過！」

▲蔡英文視察竹市疫苗施打站　林智堅有信心：7月底前25%可達標。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼林智堅為蔡英文進行報告，並表示，7月底前可達到總統設定的覆蓋率25%目標。

▲蔡英文視察竹市疫苗施打站　林智堅有信心：7月底前25%可達標。（圖／記者陳凱力翻攝）

蔡英文也特別肯定新竹隊的表現，除65歲以上長者施打率和連江縣並列第一，用心與效率更令人印象深刻，竹市讓施打疫苗不只是公共衛生、全民健康，也有許多感人故事與畫面，還推出特色疫苗施打站，不只有寬敞明亮的空間，更有許多措施，讓國人非常驚艷，短時間創造出「新竹模式」，值得給予新竹市團隊大大的掌聲。

「施打疫苗已是全民運動。」蔡英文總統說，接下來要請竹市團隊再接再厲，在長者和孕婦之後，還有更多年齡層、更大量民眾要施打疫苗，請新竹市府團隊繼續做表率，並透過與其他縣市交流分享經驗，加速大規模施打、強化整體防護力。

林智堅市長指出，竹市9座疫苗施打站採分流、效率、貼心3大服務，規劃30分鐘一梯次；每站配置醫師與護士，一天開站6小時、總量能可服務5500人；新竹市9座疫苗施打站今全開，為5012名預約者施打，上午報到率99.4％近百分之百，16日至22日還有2萬911名預約者即將前往施打疫苗，有信心，7月底前竹市疫苗涵蓋率可達到蔡英文總統所設下的25%目標。

►5種經典 一定有你的香「Jo Malone」居家香氛蠟燭」

►北漂司機苦等紓困金1個月　傻問公司入帳沒…3天後竟遭裁員

►9歲童發臭渾身傷遭安置父拒領回　車禍亡生母揭真相嬤悲：不如狗

►新竹媽嫌太吵「塑膠袋套頭」悶死2歲兒　相驗無傷將解剖：3萬交保

►獨／恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

ET快訊
新北女「打莫德納後」心臟驟停倒路邊！　所長急CPR搶回一命
快訊／台灣首例合法混打！　他接種AZ+莫德納原因曝光
AZ登記意願低　他憂過剩「還有800萬劑會來！」網無奈：到時
快訊／柯文哲喊話「疫苗混打」：先打AZ再打莫德納、BNT
台北一家3口回宜蘭躲疫情！父子先染疫　10多歲姪女陰轉陽確診
Delta難防！台女打2劑莫德納仍確診　羅一鈞解密
快訊／地下街K區、Z區共6確診！　有互相的感染源
快訊／陳柏惟罷免案　延至10／23投票
快訊／曾接觸確診者！桃園個案全程戴口罩仍染疫
快訊／地下街K區4確診櫃位公布！　 3C、手搖飲、超商、速食
快訊／有疫苗就打　柯文哲：別挑三撿四想等莫德納
陳美鳳打完疫苗「這裡變大了」！　曝身體變化
7大本土群聚基因定序結果曝光！台積電、華儲都是這一株
419萬人只選莫德納！　沒得打恐換「國產疫苗」？陳時中回應
LIVE／218公車司機染疫、誠品地下街爆確診　柯文哲最新說
Eason「運氣不錯」打到莫德納！　曝唯一慘況
快訊／台中家教男「男人趴社交圈複雜」　52人採檢結果出爐
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾車上脫口罩喝水挨罰　柯文哲：我坐公車也會擤鼻涕

快訊／柯文哲喊話「疫苗混打」：先打AZ再打莫德納、BNT

快訊／「防疫旅館揪出很多Delta」　柯文哲：目前社區都是英國變種

雙城論壇買BNT？柯文哲：台積電永齡都碰到困難了「我去困難更多」

小英誇林智堅疫苗施打「新竹模式」：全國第一名

反擊陳其邁稱等雙北清零　新北副發言人：做好自己工作比較重要

218公車司機「3採陰性」　柯文哲認「比較奇怪」：恐解隔離後被感染

快訊／避免群聚！　陳柏惟罷免案延至10／23投票

快訊／地下街K區、Z區6確診連環爆　北市鬆口「有互相的感染源」

快訊／北市公布站前地下街K區4確診櫃位　 3C、手搖飲、超商、速食店

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

民眾車上脫口罩喝水挨罰　柯文哲：我坐公車也會擤鼻涕

快訊／柯文哲喊話「疫苗混打」：先打AZ再打莫德納、BNT

快訊／「防疫旅館揪出很多Delta」　柯文哲：目前社區都是英國變種

雙城論壇買BNT？柯文哲：台積電永齡都碰到困難了「我去困難更多」

小英誇林智堅疫苗施打「新竹模式」：全國第一名

反擊陳其邁稱等雙北清零　新北副發言人：做好自己工作比較重要

218公車司機「3採陰性」　柯文哲認「比較奇怪」：恐解隔離後被感染

快訊／避免群聚！　陳柏惟罷免案延至10／23投票

快訊／地下街K區、Z區6確診連環爆　北市鬆口「有互相的感染源」

快訊／北市公布站前地下街K區4確診櫃位　 3C、手搖飲、超商、速食店

真的不理拜登　歐洲與美西線運價周漲幅高達7.54％與6.17％

屏東也排隊了！疫苗預約系統AZ開打　上午4827人接種

台科大建築系紐約奪15獎　「光合作用保護殼」獲金獎殊榮

VALENTINO水母帽超搶鏡！秋冬高訂「紅鶴粉、紫羅蘭色」男女通吃

軍犬「4000公尺跳傘」安全著陸！　他曝成功8次關鍵：信任最重要

台南5字頭！平實重劃區轉運站招商　房價挑戰在地人接受度

同團才爆確診！　東奧20歲外籍選手失蹤　落跑躲PCR檢測

防疫警戒色情轉一樓一鳳接客　警長方仰寧：台南查獲6案16女

AV女優拍「極樂3P」戲碼　深溝雙乳全是瘀青！親吐幕後辛酸

留字條「它會說你好、吃飽了」　小太陽鸚鵡整籠被丟回收廠

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

政治熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

陳建仁批王鴻薇說謊　自曝打到安慰劑

陳建仁打生理食鹽水「沒副作用」　他怒轟：民進黨把國人當白癡？

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

參加高端二期試驗　陳建仁說真相

快訊／5000元消費券有望？　蘇貞昌：準備推下一波政策

上海復星撈8000萬美元　換算可多買2000萬AZ或266萬莫德納

藍喊買BNT遭駁　他曝「一數據」怒嗆

快訊／新北+11「三重、新莊最多」　各區確診數曝光

買到BNT　綠議員認「我們找台積電幫郭台銘買」

快訊／羅秉成1句話讓台積電、鴻海炸鍋　行政院：國家尊嚴要守住

柯文哲穩坐2024總統位？他點「2關鍵」可拿6百萬票

中正預校錄取基準　空軍飛行生20.5分最低

218公車駕駛確診！北市公布3確診者足跡　誠品地下街、河濱公園

更多熱門

相關新聞

高雄男打莫德納猝死！越籍妻擔心籌不出解剖費　

高雄男打莫德納猝死！越籍妻擔心籌不出解剖費　

高雄市一名65歲蔡姓男子15日上午接種莫德納疫苗後猝死，目前越籍妻和家屬尚未同意解剖相驗，也提出解剖可能產生額外費用等疑義；對此，衛生局表示，配合藥害救濟制度有解剖需求，不須相關額外費用，還有一筆補助款可領用。

218公車司機「3採陰性」　柯文哲認「比較奇怪」：恐解隔離後被感染

218公車司機「3採陰性」　柯文哲認「比較奇怪」：恐解隔離後被感染

一家3口父子先染疫　10多歲女兒陰轉陽確診

一家3口父子先染疫　10多歲女兒陰轉陽確診

快訊／地下街K區、Z區確診連環爆　北市鬆口：類似群聚感染

快訊／地下街K區、Z區確診連環爆　北市鬆口：類似群聚感染

即／彰化商務男屏東足跡曝：火車站+租車行+科技園區

即／彰化商務男屏東足跡曝：火車站+租車行+科技園區

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

疫苗懶人包！打莫德納5種人要注意

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面