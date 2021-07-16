小英誇林智堅疫苗施打「新竹模式」：全國第一名

▲蔡英文今日到新竹市疫苗注射站視察，肯定新竹隊在防疫期間做的努力。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市府接軌中央疫苗預約平台，今（16日）起至下周四（22日），為2萬911名線上預約者施打AZ疫苗，總統蔡英文今下午偕同新竹市長林智堅，視察新竹市立體育館疫苗施打站。蔡英文總統表示，新竹市府在防疫與疫苗施打工作創造出「新竹模式」，用心、效率與貼心值得做為表率，希望能多與其他縣市交流分享經驗，加速台灣人民大規模施打、強化整體防護力。

總統蔡英文、立法委員柯建銘在林智堅市長陪同下，視察體育館疫苗施打站，她說，今天到竹市疫苗施打現場，看到井然有序且有效率的施打，特別謝謝林智堅市長這段時間日以繼夜，帶著市府同仁投入防疫與施打疫苗作業，「真的是辛苦了，說你是全國第一名也不為過！」

▲▼林智堅為蔡英文進行報告，並表示，7月底前可達到總統設定的覆蓋率25%目標。

蔡英文也特別肯定新竹隊的表現，除65歲以上長者施打率和連江縣並列第一，用心與效率更令人印象深刻，竹市讓施打疫苗不只是公共衛生、全民健康，也有許多感人故事與畫面，還推出特色疫苗施打站，不只有寬敞明亮的空間，更有許多措施，讓國人非常驚艷，短時間創造出「新竹模式」，值得給予新竹市團隊大大的掌聲。

「施打疫苗已是全民運動。」蔡英文總統說，接下來要請竹市團隊再接再厲，在長者和孕婦之後，還有更多年齡層、更大量民眾要施打疫苗，請新竹市府團隊繼續做表率，並透過與其他縣市交流分享經驗，加速大規模施打、強化整體防護力。

林智堅市長指出，竹市9座疫苗施打站採分流、效率、貼心3大服務，規劃30分鐘一梯次；每站配置醫師與護士，一天開站6小時、總量能可服務5500人；新竹市9座疫苗施打站今全開，為5012名預約者施打，上午報到率99.4％近百分之百，16日至22日還有2萬911名預約者即將前往施打疫苗，有信心，7月底前竹市疫苗涵蓋率可達到蔡英文總統所設下的25%目標。

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