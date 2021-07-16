挨批提前解盲！醫揭「安慰劑真相」挺陳建仁：這些人更早知道

▲陳建仁。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前副總統陳建仁昨（15日）晚表示，他參與高端臨床試驗打到的是安慰劑；而此說法讓國民黨台北市議員王鴻薇質疑，高端明明說6個月才會解盲，陳前副總統如何可以提前解盲？事後，ICU醫師陳志金在臉書上貼文，提到先前早已有多位受試者比陳前副總統更早知道自己打的是疫苗還是安慰劑，因此可知研究單位「並未獨厚陳前副總統。」

陳志金醫師在臉書粉專「ICU醫師陳志金」上貼文，提到疫苗的臨床試驗是很嚴謹的「雙盲」試驗，也就是研究者與參與試驗的自願者都不知道誰打疫苗、誰打安慰劑；但是，即便知道自己可能打的是安慰劑，陳前副總統與夫人仍然決定參與此試驗，無非是想為國產疫苗盡心力，精神令人敬佩。

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陳志金標記陳建仁並幫對方澄清，陳前副總統是14日知道解盲結果、知道自己打的是安慰劑，而事實上，已有多位受試者比陳前副總統更早幾天知道自己打的是疫苗還是安慰劑，所以這是研究單位的既定作業時程，「並未獨厚陳前副總統，提前讓他知道。」

再來，陳前副總統在解盲後，本來就可以選擇施打公費疫苗，但對方仍決定參加「補施打疫苗的延伸計畫」，施打國產疫苗、支持國產疫苗研發，因此陳志金認為，有很多謠言都是惡意中傷，希望大家勿聽信謠言，守護愛護台灣、為台灣付出的長者。

貼文曝光後，除了吸引不少人聲援外，還有一名網友指出，「拜託，我同學都比（前）副總統早一星期知道。」

拉回整起事件，陳建仁昨晚發文表示，他與太太14日接到台大醫院通知，得知國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，他打的是安慰劑，該臨床試驗是在接種第二劑（疫苗或安慰劑）後的90天才會告知個別受試者所打的是什麼。他認為，這次試驗的設計完善、執行嚴謹，媲美國際知名藥廠的多中心臨床試驗。

對此，王鴻薇提出質疑，指陳建仁打的是安慰劑，先前「何以可謂高端的安全性掛保證？」再者，高端10月底、11月初才會真正解盲，陳前副總統「如何可以提前解盲？」這是高端的問題，還是台大的問題，「或是整個疫苗流程裡就一直有『特殊』的案例？