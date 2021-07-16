今確診又變多與微解封有關？陳時中：不影響，整體往好的趨勢

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

昨（15）日公布14例本土確診創下「這波疫情新低」，不過今日又新增29例，比昨日多了2倍，至於會出現此狀況是否為「微解封」造成，指揮官陳時中回應，這樣的案件數並不會影響整體三級警戒，雖然個案數有些微波動，但整體趨勢是往好的地方。

指揮中心宣布今日新增之29例本土病例（其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為17例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月5日至7月15日。個案分布以臺北市14例為最多，其次為新北市11例、桃園市2例、宜蘭縣及彰化縣各1例；其中21例為已知感染源、4例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日29例確診比昨日14例多了2倍，是否因「微解封」引起，對此，指揮官陳時中回應，要以群聚或是相關個案的情況去判斷，不過這樣的案件數比較倒不會影響未來整體三級警戒。

陳時中指出，昨（15）日案例相對少只有14例，7例解隔陽性，7例需要繼續做疫調，而今日的7例需要另外做疫調，整體案件不算多，但調查需要更精確，大家一起努力。

陳時中也強調，整體個案數雖有些微波動，但整體趨勢是往好的地方，目前案件數沒那麼多，只要疫調和匡列做得更精確，並據實以告相關接觸史，就能把疫情控制下來。