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快訊／新北11例感染源曝光　北車地下街2員工確診

記者蔡文鈴／新北報導

新北市今（16）日新增11例確診個案，市長侯友宜疫情應變記者會說明感染源分析。其中3人與北市有關，2人於北車地下街被感染。

確診感染分析中，家戶2人、醫療院所1人、感染源釐清中3人、職場4人。其中有3人與北市有關。侯友宜說明，中和、新店確診者都是在北車地下街被傳染，在被通知篩檢後，2人都被驗出PCR陽性確診，另1位確診者在北市某醫院照顧病患被感染，於自主管理期間陰轉陽。

職場兩人都是新北家禽員工，在居格自主管理期間陰轉陽；三重確診者，在7月12日到台北朋友家居住被傳染，自主篩檢後確診；永和1人到台北某醫院回診，晚上到朋友被傳，北市朋友仍在疫調中，感染源待釐清；板橋1位確診者是在北市醫院照顧先生後，在醫院採檢時確診，仍在釐清哪部分被感染；另1位板橋確診者，7月15日在桃園某醫院照顧爸爸，之後在醫院檢查後確診，感染源釐清中。

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增32例新冠肺炎確定病例，分別為29例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市14例為最多，其次為新北市11例、桃園市2例、宜蘭縣及彰化縣各1例；其中21例為已知感染源、4例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▼新北7/16最新疫情。（圖／新北市政府提供）

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