開放「疫苗混打」衝AZ打氣？陳時中：先看國外的施打狀況

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

國內「混打AZ+莫德納」疫苗呼聲高，而瑞典在NEJM發表最新小型的AZ混打莫德納研究，中和抗體方面，相較於兩劑都打AZ，混莫德納組可升到20倍，既然已有實驗指出混打可以增加保護力，指揮中心是否將開放混打衝高AZ打氣，對此，陳時中表示，若效果好又可以增加涵蓋率當然一舉數得，但多打一種不同性質的疫苗就會多一種不同性質的副作用，還是要先看國外的施打狀況。

本站稍早報導指出，針對瑞典混打研究，台大前感染科主治醫師林氏璧指出，「88個醫護人員，間隔9至12週打第二劑，37人是AZ/AZ組，51人是AZ/莫德納組。在第二劑之後7~10天還有30天各抽血檢測抗體。」結果顯示，中和抗體方面，AZ第二劑後僅升到2倍，而混莫德納組可升到20倍，相差10倍，「這和英國AZ混BNT那篇結果吻合。」

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胸腔重症科醫師蘇一峰則在臉書貼文呼籲，「支持高風險醫護防疫人員混打面對Delta病毒」。他認為，可以等台大醫院的研究資料，但要等上1、2個月，出來研究結果應該也會差不多，那「多等2個月意義是......」。

至於是否將開放混打衝高AZ打氣，指揮官陳時中表示，主要不是衝高打氣，如果效果好又可以增加涵蓋率當然一舉數得，但很多種藥物都有一定副作用，這種副作用也不是馬上打馬上出來，多一種不同性質的疫苗，就會多一種不同性質的副作用可能性，所以要先看國外的施打狀況，相關臨床報告都極具價持，能從科學面做一個好的判斷，而這也確實不是短時間內就能明白。